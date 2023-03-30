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Убил тяжелый вес FIGHT NIGHTS и ушел в АСА

Григорий Пономарев оставил FIGHT NIGHTS без тяжелого веса и планирует штурмовать АСА.
Убил тяжелый вес FIGHT NIGHTS и ушел в АСА
30 марта 2023 14:37
автор: Антон Купреченков
автор фото: FIGHT NIGHTS

Перспективный российский тяжеловес Григорий Пономарев решительно перезагружает свою карьеру. Он покинул команду Fedor Team и перестал тренироваться в Старом Осколе, понимая, что там у него нет никаких перспектив роста. Теперь он тренируется под руководством Тараса Кияшко, которому удалось собрать вокруг себя всех топовых российских тяжеловесов.

Расставание с АМС FIGHT NIGHTS

Последние свои три боя Григорий Пономарев провел против Юсупа Шуаева. Один проиграл и два победил. Трилогия — это здорово, но, если быть откровенными, то кто эти ребята? Зачем их поставили драться три раза? Ответ прост — у FIGHT NIGHTS фактически отсутствует тяжелый вес, а теперь его просто нет. АМС проводит много интересных боев, но с тяжелым весом там большие сложности. Понятно, что для Шуаева теперь будут привозить бразильцев, кстати, например Мондрагона, почему нет, а вот Пономарев ушел и сделал это владея поясом.

Источник фото: Союз ММА России

Тяжелый вес АСА

В АСА тоже немного тяжеловесов и все они передрались друг с другом. Григорий Пономарев существенно разбавит этот состав и покажет уровень тяжеловесов АМС FIGHT NIGHTS. Будет интересно. Для Григория это существенный шаг вперед, котором нужно воспользоваться. Ему предстоит много работать, с кардио у него большие сложности, но уход из Старого Оскола может решить эту проблему. Тяжи у Тараса Кияшко умеют дышать и даже проводить пятираундовые поединки.

В статистике Григория Пономарева шесть побед и два поражения.

источник: «Советский спорт»
Убил тяжелый вес FIGHT NIGHTS и ушел в АСА
Убил тяжелый вес FIGHT NIGHTS и ушел в АСА
Григорий Пономарев оставил FIGHT NIGHTS без тяжелого веса и планирует штурмовать АСА.
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