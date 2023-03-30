Сумасшедший поступок Дацика. Получил по лицу от судьи и… вышвырнул его с ринга!

31 марта на московской волейбольной арене «Динамо» Вячеслав Дацик проведет поединок по правилам бокса против Кевина Джонсона. Американец не отличается феноменальным рекордом, зато может похвастать заметным количеством боев с топовыми соперниками, среди которых Виталий Кличко, Тайсон Фьюри, Дерек Чисора, Энтони Джошуа.

Рыжий Тарзан на таком высоком уровне никогда не выступал. В его карьере напротив полно поединков с бойцами сомнительного качества. В одном из них Дацик откровенно дурачился, имея дело с далеким от спорта меломаном. А после неутешительного для себя вердикта в бешенстве вышвырнул рефери в зрительный зал.

Что это вообще было?

Надежда «попсовиков»

В начале века российские музыканты бились за публику не только иносказательно, но и в самом прямом смысле. Противостояние коллективов различных жанров на ринге являлось вполне обычным делом. Лидеры группы «Король и Шут» дрались с коллегами из ансамбля «На-На», Децл мерился силами с диджеем Грувом, «Ленинград» выяснял отношения с «Отпетыми мошенниками». В последнем противостоянии, состоявшемся в ноябре 2002 года, засветился и малоизвестный на тот момент широкой публике боец Вячеслав Дацик.

Рыжий Тарзан не имел никакого отношения к рок-группе «Ленинград», да и в составе «Отпетых мошенников» никогда не пел. Однако формат проекта «Бойцовский клуб», в рамках которого и происходили эти противостояния, подразумевал также поединки фанатов. По факту на ринг мог выйти любой желающий из зала – для этого ему нужно было только выразить такое желание и объявить сторону, которую он будет защищать.

Если следовать стереотипам, то, казалось, что у поклонников попсы шансов против брутальных рокеров не очень много. Однако в очередном поединке честь рок-музыки вышел защищать не какой-то там матерый байкер весом в центнер, а весьма худощавый юноша. А вот в роли надежды «попсовиков» решил выступить настоящий атлет, которым оказался Рыжий Тарзан.

Больше безумия

Насколько был опасен Вячеслав Дацик 20-летней давности, можно было только догадываться. Он уже имел в активе несколько побед в смешанных единоборствах, вырубив в своем дебютном бою самого Андрея Орловского. Опыта, конечно, у молодого Рыжего Тарзана было меньше, зато безумия, кажется, заметно больше, чем сейчас. Боец в преддверии поединка демонстративно разорвал на себе футболку и, зарычав, отправился бить несчастного поклонника «Ленинграда».

Впрочем, как оказалось, всерьез драться Вячеслав и не думал, откровенно потешаясь над своим противником. Пока «рокер» всерьез пытался нанести урон бойцу, Дацик прятал руки и любезно подставлял голову. Сам же атаковать будто бы и не собирался, хотя уронить конкурента на настил все же в одном из эпизодов умудрился.

Во втором раунде Рыжий Тарзан продолжал изображать из себя сентиментального боксёра из песни Высоцкого. После какой-то нелепой попытки броска со стороны соперника он даже упал, а, встав, так толком и не включился. Рефери, возможно, надоело это сомнительное представление, и он просто остановил поединок, присудив Дацику поражение.

Покончить с беспределом

Попса, чью сторону принял Рыжий Тарзан, получила в вечер бокса очередное поражение, но проигравший моментально поспешил оспорить вердикт судьи. Пообщавшись с рефери, Дацик разъярился и вероломно атаковал собеседника. Тот оказался неробкого десятка и ответил поставленным ударом по лицу.

Тогда Дацик наконец-то прекратил притворяться новичком, схватил обидчика и, протащив через весь ринг, выбросил его за канаты. Далее в дело включилась служба безопасности, которая постаралась покончить с беспределом и вернуть ситуацию в мирное русло.

Судя по тому, что через некоторое время Вячеслав снова давал интервью журналистке, сделать это удалось. Любопытно, что после недолгой вспышки ярости перед камерой вновь предстал скромный и немного придурковатый юноша, который что-то лепетал про неосведомленность по поводу правил.

Отсутствие доказательств того, что появление Дацика на ринге было чистой воды постановкой все же не позволяет полностью отбросить крамольную мысль, будто боец действовал по заранее спланированному сценарию. Но в любом случае это уже дела минувших дней, а в ближайшем будущем Рыжему Тарзану предстоит настоящее испытание, где дурачиться он вряд ли сможет.