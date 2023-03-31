Российский промоутер: Через несколько лет наши парни будут звездами всех мировых лиг

«Юниоры – это будущие профессиональные спортсмены, им необходимо заявить о себе на широкую аудиторию, и мы даем им такую возможность. Через несколько лет наши парни будут звездами всех мировых лиг. Мы специально подняли возрастную планку для участия в шоу от 18 и до 20 лет, это как раз тот возраст, когда стоит уходить в профи», – сказал Курочкин.

В проекте 32 участника сойдутся в схватке за чемпионский пояс лиги, состязаясь друг с другом не только в бойцовской подготовке, но и в умении создать свой образ.

При этом судьи уделяют большое внимание выходу бойца на поединки, его проморолику и интервью, подготовленному специально для участия в шоу.

Оценивать успешность выступлений бойцов будет звездное жюри, в состав которого войдут Яна Кошкина, Роман Попов, Владимир Сычев, Отар Кушанашвили, Камил Гаджиев и другие знаменитости.