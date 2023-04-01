Возвращение «Мышонка». Прогноз на поединок Сехудо и Стерлинга

Генри Сехудо не бился три года. Многие не верили, что он вернется в бои. Думается и он этого не планировал, но жизнь распорядилась иначе и экс-чемпион принял решение снова биться.

Конечно, весь мир ММА взбудоражен таким событием, сначала в бои вернулся Джон Джонс, а теперь и Генри Сехудо.

Понятно, что ради рейтинговых поединков он не станет выходить в клетку, а вернется лишь ради титулов.

Первой жертвой «Трипл Си» станет чемпион легчайшего весе Алджамейн Стерлинг.

Источник фото: UFC

После тяжелых и успешных поединков с Петром Яном на его пути возник Генри Сехудо и это сильно спутало карты чемпиона. Он же планировал править долго и счастливо, но не получится. На стороне Стерлинга лишь трехгодичный простой Сехудо, в остальном шансов у него мало.

Борьба

Оба бойца предпочитают бороться, но Генри Сехудо является борцом более высокого уровня. Напомним, что он был победителем Олимпиады по вольной борьбе, а Стерлинг не находился даже близко к такому уровню. Но не будем забывать, что они будут драться по правилам ММА. Антропометрические данные Стерлинга могут ему помочь в ударной технике, но в борьбе он проиграет. Повторимся, Стерлинг окажется на канвасе и не сможет уйти от контроля Сехудо. Его будут планомерно разбивать, конечно, он может и дотянуть до конца боя, но весьма сомнительно. Шанс у Стерлинга, разумеется, есть, но он чрезвычайно мал. Ставим на победу «Трипл Си». Он победит техническим нокаутом или же единогласным решением судей, вернув себя пояс легчайшего веса UFC.

Источник фото: UFC

В статистике Генри Сехудо шестнадцать побед и два поражения.

В рекорде Алджамейна Стерлинга двадцать две победы и три поражения.