Емельяненко шокировал побитого им американца. Потрясающий поступок русского бойца!

Практически все, кто знаком с Федором Емельяненко, отмечают: это не только величайший спортсмен, но и выдающаяся личность. Собственно, другим человек, которого называют Последним Императором, и быть не может. Иначе он никогда бы не продержался десять лет без поражений.

Один из главных бойцов ММА всех времен не раз доказывал широту своей русской души. Один из таких эпизодов произошел после боя с Джеффом Монсоном, закончившегося сокрушительной победой Емельяненко.

Крутейший поступок Федора!

Вопрос чести

Перед очной встречей в 2011 году оба соперника были не в лучшем состоянии. Невероятная беспроигрышная серия Емельяненко, длившаяся почти десять лет, на тот момент уже прервалась. Федор проиграл три последних поединка и был обязан побеждать Монсона, чтобы вновь заявить о себе. Это был своего рода вопрос чести.

Для американца тоже было крайне важно не ударить в грязь лицом. На тот момент это был его первый визит в Москву. Джефф, должно быть, и сам не подозревал, что однажды получит российский паспорт, откажется от американского гражданства, станет депутатом в Красногорске и будет преспокойно жить в Уфе.

Легкая победа

На ринге все стало понятно почти с самого начала. Емельяненко вновь напомнил себя прежнего: он быстро двигался, пускал в ход фирменные лоу-кики и не позволял Монсону использовать свои сильные стороны. В общем, Федор был на высоте! Любопытно, что Монсон перед поединком был уверен в собственной победе.

– Помню, думал, что непременно выиграю. Да, Емельяненко был очень агрессивен, все время появлялся передо мной и атаковал, атаковал, атаковал. Но я знал, что были ребята, которые укладывали его. И я думал про себя: «Спокойно! Что он может сделать? Когда он пойдет на меня, я его уложу удушающим приемом». Но он бился очень умно, у него было много элементов кикбоксинга. Кажется, он тогда свалил меня три или четыре раза, – вспоминал Джефф в разговоре с «Матч ТВ».

В итоге Федор победил единогласным решением судей после трех раундов, хотя, вероятно, мог и раньше заканчивать схватку. Изрядно потрепанный Монсон, как оказалось, еще и закончил поединок со сломанной ногой, хотя по ходу дела американец не чувствовал боли из-за адреналина. По признанию самого Джеффа, после этого он около двух месяцев не мог ходить.

После боя

Однако происходящим на ринге отношения между противниками не закончились. После боя Емельяненко во всей красе продемонстрировал лучшие качества своего характера. Последний Император подошел к Монсону и извинился (!) за причиненную американцу боль.

– После нашего поединка он подошел ко мне без камер, без представителей СМИ, пожал мне руку и приобнял. А ведь он не обязан был это делать! Я тогда был просто американским парнем, который первый раз оказался в России… Да, он пытался «убить» меня, когда мы были на ринге, но, как только поединок завершился, он сразу стал очень дружелюбен. Это даже больше, чем спортивный дух – это своего рода братская забота. После боя он говорил: «Не хотел тебе навредить, ты в порядке?» – рассказал Монсон.

Монсон и по сей день считает Емельяненко лучшим бойцом всех времен и не устает это повторять. Когда Федор проиграл Райану Бейдеру в своем последнем бою, Джефф очень расстроился.