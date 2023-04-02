Отсутствие Гейм-плана и другие ошибки отечественной школы ММА

Отсутствие гейм-плана

ММА стремительно развивается, а отечественное ММА снова стоит на месте. С уходом Хабиба Нурмагомедова в России осталось крайне мало «думающих» бойцов, большинство выходит в клетку и просто дерется, совершенно не думая о стратегии. Последние бои Федора Емельяненко показали, что о плане там нет и речи, другой представитель Fedor Team Анатолий Токов был буквально деклассирован Джонни Эблином. Что он планировал добиться, а вернее как? Никто не понял. Ислам Махачев в бою с Алексом Волкановски тоже не блистал своей стратегией и находился рядом с поражением. Своими планами могут похвалиться бойцы, которые работают под руководством Тараса Кияшко, но тоже относительно. Отсутствие внятного гейм-плана на бой — главная проблема наших бойцов и их тренеров. Кстати, вспомните последний бой Петра Яна — тоже наглядное доказательство.

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Работа у сетки

Лет пятнадцать назад мы уступали иностранцам в клинче у сетки. Потом многие наши бойцы стали тренироваться в топовых мировых залах, а в России появились октагоны. Отставание сокращалось довольно стремительно. Бойцы вышли на определенный уровень и замерли. Вернемся к бою Махачева и Волкановски. Ислам, будучи тяжелее, регулярно оказывался прижатым к сетке и ничего не мог сделать. Эта проблема тоже никак не решается, а наши бойцы просто не развиваются в этом аспекте, отдавая заветные баллы в поединке.

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Кардио

Мало кто из наших соотечественников может похвастаться своим кардио и отработать пять раундов в хорошем темпе. Тут снова вопрос к устаревшим системам и нежелании развиваться.

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Устаревший грэпплинг

Если не брать Ислама Махачева, то с борьбой в партере у нас серьезные проблемы. Нет, бороться умеем, но наш арсенал очень уж устарел, лет на десять и это минимум. За это время бразильцы и американцы придумали много нового и очень легко нам противодействуют.

Есть и другие нюансы, но наше ММА откровенно сбавляет обороты и ползет вниз. Если тренерский состав не начнет развиваться, то о титулах нам придется забыть. Это время совсем не за горами.