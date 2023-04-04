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Еще один решил заработать. Емельяненко дебютирует в боях

Стало известно, что в ближайшее время Иван Емельяненко планирует провести фрик-поединок.
Еще один решил заработать. Емельяненко дебютирует в боях
04 апреля 2023 12:52
автор: Антон Купреченков
автор фото: социальная сеть Александра Емельяненко

Блогер Александр Емельяненко выпустил очередной текст:

«Скоро у Владимира Хрюнова появится еще один эксклюзивный контракт. Это мой брат – Иван. Он тоже хочет выступать в боях, хочет попробовать себя. Это будет его дебютный бой, не знаю с кем — пока не решено. Он мастер спорта по рукопашному бою и боевому самбо, не человек с улицы», — сказал Александр Емельяненко.

Хрюнов же заявил, что дебют Ивана Емельяненко состоится 26 мая, а его соперником может стать Святослав Коваленко. Все понятно, Иван собрался биться на фрик-турнирах. Кстати, вы поняли, что все это действие пройдет в рамках Бойцовского Клуба Рен ТВ.

О мотивах Ивана долго рассуждать не будем, все понятно и так. Хочется заработать. Сейчас ему уже 34 года. Он мастер спорта по рукопашному бою и боевому самбо, но это неточно. Нам известно, что последние лет пятнадцать, он не выступал и не тренировался как профессиональный спортсмен, работал в охране, жил в Старом Осколе и Санкт-Петербурге. На данный ему уже тридцать четыре года и о карьере в UFC не стоит даже мечтать, но это сарказм, парень хочет денег. Сейчас он подерется с Коваленко, потом с Дациком, может еще зарубится с менеджером брата Никитой Бурчаком, но только последнему надо сбросить вес, ведь бой будет не по правилам сумо.

В общем, все это просто выглядит смешно, а фамилия Емельяненко окончательно может растерять остатки авторитета среди старых фанатов ММА.

Вес и спортивная составляющая

Составляющей точно нет. Вес нынешнего Ивана Емельяненко совершенно не важен. Он может биться с тяжеловесом и легковесом.

Остается надеяться, что он не получит травму и выйдет на бой, хотя, может и не выходить

источник: «Советский спорт»
Еще один решил заработать. Емельяненко дебютирует в боях
Еще один решил заработать. Емельяненко дебютирует в боях
Стало известно, что в ближайшее время Иван Емельяненко планирует провести фрик-поединок.
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