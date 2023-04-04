Английский дагестанец попросил не связывать его с Россией. Мокаев пробил дно

Зачем?

Непонятно, что двигало Мухаммадом Мокаевым, но утром он решил написать в своих социальных сетях такой текст:

«Мне это не нравится! Пожалуйста, просто оставьте Дагестан для следующего выхода!»

Речь идет о инфографике, которая появляется при выходе бойца. Понятно, что сам Мокаев до такого додуматься не смог, тут надо же думать, но кто ему посоветовал это сделать?

Мокаев подвергся заслуженной критике, но давайте разбираться. Его окружение вызывает большие вопросы, ведь эти люди отделяют Дагестан от России. Опять же, речь именно о них, понятно, что сам Мокаев не владеет географией и вряд ли может назвать даже количество субъектов РФ или самую большую пустыню планеты.

В возрасте двенадцати лет он уехал из России, жил в Англии, потом стал драться и выступал за сборную Бахрейна по ММА. Понятие Родина ему не особо знакомо. Теперь он выступает за Англию, а завтра может начать драться за Мексику и говорить, что он Compadre. Это одна сторона медали.

Другая заключается в том, что Мокаев должен понимать, что нельзя отделять республику от страны — это глупость. Хотя, кто-нибудь видел его дневник? Он вообще у него был?

Мы много уделяем внимания таким вот персонажам, которые не могут связать два слова в интервью и говорят откровенную ересь, опускаясь до таких глупостей, что умудрился сказать Мокаев.

Будем надеяться, что российские ресурсы перестанут уделять Мокаеву столько внимания, которое он не заслужил.

Обидно, что ММА активно превращается в спорт, который представляют весьма малообразованные и агрессивные люди. Все это печально.

Кстати, а в своем паспорте Мокаев уже замазал место рождения? Стыд и срам!