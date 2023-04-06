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Возвращение гангстера и любителя аниме. Где смотреть UFC 287?

9 апреля в Майами пройдет грандиозный турнир UFC 287. В главном поединке вечера состоится титульный реванш между Алексом Перейрой и Исраэлем Адесаньей.
Возвращение гангстера и любителя аниме. Где смотреть UFC 287?
06 апреля 2023 14:32
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Масвидаль возвращается

Хорхе Масвидаль возвращается в бои после трех поражений кряду. Его соперником станет топовый Гилберт Бернс, который закрыл свой проигрыш Хамзату Чимаеву и теперь планирует снова приблизиться к титулу. Можем не сомневаться, что бой получится очень зрелищным и пройдет в стойке.

Источник фото: UFC

Титульный реванш

Алекс Перейра одержал победу над Исраэлем Адесаньей в ноябре прошлого года, нокаутировав чемпиона среднего веса в пятом раунде. Теперь нас ожидает очень долгожданный реванш. Мнения экспертов принимает дискуссионный характер, но букмекеры ставят на победу Адесанья. Перейра очень неудобен для бывшего чемпиона, именно в стилистическом плане и может с легкостью повторить свой осенний успех.

Где смотреть турнир 287?

UFC 287 состоится в ночь с 8 на 9 апреля . Все начнется в 01:00 по московскому времени. Основной кард стартует в 05:00, а главный бой стоит ожидать не раньше 06:30 по Москве.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Просмотр турнира в странах бывшего СССР

Грузия — AdjaraSport

Казахстан — TV-com.kz

Узбекистан — Metrotelecom

Армения — Setanta Sports

Беларусь — VOKA.TV

Узбекистан — Metrotelecom

Состав участников турнира

Главные бои

• Алекс Перейра – Исраэль Адесанья

Гилберт Бернс – Хорхе Масвидаль

Роб Фонт – Адриан Янез

Кевин Холланд – Сантьяго Понзиниббио

Рауль Росас – Кристиан Родригес

Предварительные поединки

Крис Кертис – Кевин Гастелум

Мишель Уотерсон-Гомес – Луана Пинейро

Джеральд Мершарт – Джозеф Пайфер

Карл Уилльямс – Чейс Шерман

Синтия Кальвильо – Лупита Годинес

Игнасио Бахамондес – Трей Огден

Шайилан Нурданбек – Стив Гарсия

Жаклин Аморим – Сэм Хьюз

источник: «Советский спорт»
Возвращение гангстера и любителя аниме. Где смотреть UFC 287?
Возвращение гангстера и любителя аниме. Где смотреть UFC 287?
9 апреля в Майами пройдет грандиозный турнир UFC 287. В главном поединке вечера состоится титульный реванш между Алексом Перейрой и Исраэлем Адесаньей.
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