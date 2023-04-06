Возвращение гангстера и любителя аниме. Где смотреть UFC 287?

Масвидаль возвращается

Хорхе Масвидаль возвращается в бои после трех поражений кряду. Его соперником станет топовый Гилберт Бернс, который закрыл свой проигрыш Хамзату Чимаеву и теперь планирует снова приблизиться к титулу. Можем не сомневаться, что бой получится очень зрелищным и пройдет в стойке.

Источник фото: UFC

Титульный реванш

Алекс Перейра одержал победу над Исраэлем Адесаньей в ноябре прошлого года, нокаутировав чемпиона среднего веса в пятом раунде. Теперь нас ожидает очень долгожданный реванш. Мнения экспертов принимает дискуссионный характер, но букмекеры ставят на победу Адесанья. Перейра очень неудобен для бывшего чемпиона, именно в стилистическом плане и может с легкостью повторить свой осенний успех.

Где смотреть турнир 287?

UFC 287 состоится в ночь с 8 на 9 апреля . Все начнется в 01:00 по московскому времени. Основной кард стартует в 05:00, а главный бой стоит ожидать не раньше 06:30 по Москве.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Просмотр турнира в странах бывшего СССР

Грузия — AdjaraSport

Казахстан — TV-com.kz

Узбекистан — Metrotelecom

Армения — Setanta Sports

Беларусь — VOKA.TV

Узбекистан — Metrotelecom

Состав участников турнира

Главные бои

• Алекс Перейра – Исраэль Адесанья

• Гилберт Бернс – Хорхе Масвидаль

• Роб Фонт – Адриан Янез

• Кевин Холланд – Сантьяго Понзиниббио

• Рауль Росас – Кристиан Родригес

Предварительные поединки

• Крис Кертис – Кевин Гастелум

• Мишель Уотерсон-Гомес – Луана Пинейро

• Джеральд Мершарт – Джозеф Пайфер

• Карл Уилльямс – Чейс Шерман

• Синтия Кальвильо – Лупита Годинес

• Игнасио Бахамондес – Трей Огден

• Шайилан Нурданбек – Стив Гарсия

• Жаклин Аморим – Сэм Хьюз