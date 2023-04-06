Возвращение гангстера и любителя аниме. Где смотреть UFC 287?

Масвидаль возвращается
Хорхе Масвидаль возвращается в бои после трех поражений кряду. Его соперником станет топовый Гилберт Бернс, который закрыл свой проигрыш Хамзату Чимаеву и теперь планирует снова приблизиться к титулу. Можем не сомневаться, что бой получится очень зрелищным и пройдет в стойке.
Титульный реванш
Алекс Перейра одержал победу над Исраэлем Адесаньей в ноябре прошлого года, нокаутировав чемпиона среднего веса в пятом раунде. Теперь нас ожидает очень долгожданный реванш. Мнения экспертов принимает дискуссионный характер, но букмекеры ставят на победу Адесанья. Перейра очень неудобен для бывшего чемпиона, именно в стилистическом плане и может с легкостью повторить свой осенний успех.
Где смотреть турнир 287?
UFC 287 состоится в ночь с 8 на 9 апреля . Все начнется в 01:00 по московскому времени. Основной кард стартует в 05:00, а главный бой стоит ожидать не раньше 06:30 по Москве.
Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.
Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
Просмотр турнира в странах бывшего СССР
Грузия — AdjaraSport
Казахстан — TV-com.kz
Узбекистан — Metrotelecom
Армения — Setanta Sports
Беларусь — VOKA.TV
Узбекистан — Metrotelecom
Состав участников турнира
Главные бои
• Алекс Перейра – Исраэль Адесанья
• Гилберт Бернс – Хорхе Масвидаль
• Роб Фонт – Адриан Янез
• Кевин Холланд – Сантьяго Понзиниббио
• Рауль Росас – Кристиан Родригес
Предварительные поединки
• Крис Кертис – Кевин Гастелум
• Мишель Уотерсон-Гомес – Луана Пинейро
• Джеральд Мершарт – Джозеф Пайфер
• Карл Уилльямс – Чейс Шерман
• Синтия Кальвильо – Лупита Годинес
• Игнасио Бахамондес – Трей Огден
• Шайилан Нурданбек – Стив Гарсия
• Жаклин Аморим – Сэм Хьюз