Не драка, а цирк! Фёдор Емельяненко уничтожил брата под недовольство толпы

Конфликт братьев Емельяненко, выплеснувшийся в публичную плоскость несколько лет назад, теоретически мог бы стать прологом для их поединка в октагоне. Но никакие разногласия так и не стали причиной для кулачного противостояния Фёдора и Александра на потеху публике.

Тем не менее, бойцы несколько раз мерились силами в рамках официальных спортивных соревнований. В последний раз это произошло на чемпионате России по боевому самбо в 2012 году.

Именитый тяжеловес легко разобрался с братом. Для победы хватило нескольких секунд.

«Очень хотел выступить»

Братья Емельяненко, уже добившись статуса легенд ММА, периодически радовали публику выступлениями на турнирах по боевому самбо. В начале 2010-х у Последнего Императора выдался не самый успешный отрезок карьеры. Он уступил в трёх поединках подряд, но к началу 2012 года два поражения успел закрыть. Конечно, участием на чемпионате России Фёдор ничего и никому не пытался доказать. Однако выступление в другом виде спорта в некоторой степени могло помочь ему перезагрузиться.

– Я очень хотел выступить на чемпионате России, потому что очень люблю самбо. Практически всю свою жизнь я занимался этим видом единоборств. Жаль, что не могу принять участие, так как атлетическая комиссия подстраховывается и не разрешает мне выступать. Если пойти против их решения, то меня могут дисквалифицировать, – говорил Фёдор годом ранее в беседе с «РИА Новости».

Через год после запрета Емельяненко получил шанс выступить на желанном турнире. Кстати, если пробежаться по списку участников состязаний, то можно с удивлением обнаружить там многих именитых бойцов ММА, которые широкой общественности стали известны позже. Кроме братьев на ковёр выходили: Кирилл Сидельников, Михаил Мохнаткин, Денис Гольцов, Вадим Немков, Вячеслав Василевский, Магомедрасул Хасбулаев, Али Багаутинов, Ислам Махачев. Чемпионы UFC, Bellator, ACA, PRIDE, М-1 – и всё это на рядовом чемпионате России. Зрители вряд ли догадывались, какой шанс им выпал!

«Он мне всегда уступает»

Пока будущие звёзды ММА пытались зацепить какие-то медали, главные хедлайнеры чемпионата, которыми, безусловно, являлись братья Емельяненко, планомерно шли к очной встрече в финале. Александр провёл четыре схватки, и ни в одной соперники не собирались отдавать ему победу просто так. Фёдор давил на оппонентов своим авторитетом – некоторые откровенно избегали боя и отдавали победу почти без сопротивления.

О том, будет ли настоящее сражение в финале, мнения расходились. Умеренные скептики допускали, что братья Емельяненко могут побороться, но ударами баловаться не станут. Неумеренные считали, будто поединок вообще превратится в формальность. Оптимисты же надеялись, что всё будет по-настоящему, и даже всерьёз пытались спрогнозировать, у кого больше шансов в предстоящей схватке.

Правы в итоге оказались самые отъявленные пессимисты. Финальный поединок завершился через семь секунд после начала. За это время братья успели обняться, не разрывая объятий, Фёдор произвёл бросок через бедро и исполнил болевой приём на руку. Александр сопротивляться даже и не думал. Болельщикам задумка не очень понравилась, но сами братья, кажется, были довольны реализацией плана.

– Брат мне сегодня уступил. Он мне всегда уступает, – говорил Последний Император.

Фёдор сообщил, что у них с братом была договорённость – он в преддверии завершения карьеры выступит на чемпионате мира по боевому самбо, для чего требуется победа на национальном чемпионате. Однако до конца спортивного пути Последнему Императору ещё было долго, а до мирового чемпионата Емельяненко в 2012 году он так и не добрался. Россию на турнире в Минске представлял бронзовый призёр чемпионата страны Кирилл Сидельников, который в итоге взял золото.