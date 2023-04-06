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Он изучал «борьбу» в Грузии, уклонялся в Тае, а теперь снова вернулся. Пираев проведет бой в России

Мариф Пираев возвращается в Россию и планирует снова драться, зарабатывая много денег.
Он изучал «борьбу» в Грузии, уклонялся в Тае, а теперь снова вернулся. Пираев проведет бой в России
06 апреля 2023 22:51
автор: Антон Купреченков
автор фото: БК Крепость

В период частичной мобилизации он оказался в Грузии. Кстати, совершенно не случайно, а целью изучения «грузинской борьбы». Подобное заявление вызвало массу справедливого негатива. Неужели нельзя было придумать что-то более реальное? Пираеву пришлось даже закрывать комментарии в своих социальных сетях.

Потом Мариф «заболел» и лечился в Казахстане, но окончательно осел в Таиланде, продолжая «лечение». Справок о своей болезни он не демонстрировал. За это время он не дрался, хотя анонсировал свой бой в Казахстане, а еще он играл в футбол. Видимо, что за это время Мариф Пираев потратил все сбережения и решил вернуться, разумеется в Россию. Удивительно, но ему даже организовали бой по правилам кикбоксинга.

Поединок пройдет в рамках Бойцовского клуба Рен ТВ, который знаменит своими фрик-боями. Его соперником станет никому неизвестный представитель Гонконга Родриго Капораль. Кстати, он умудрился победить Пираева по правилам ММА в 2019 году. Тогда он полностью разобрал Марифа, но судьи отдали ему победу раздельным решением.

Бой пройдет уже 21 апреля. Фанаты единоборств недоумевают в целесообразности такого противостояния, особенно по правилам кикбоксинга, которым Пираев точно не особо владеет. Логики в подобных боях точно очень мало. Пираеву придется столкнуться с справедливой волной хейтинга и основные вопросы будут касаться его отсутствия в стране, нюансах «грузинской борьбы», «болезнях» и политической позиции.

Скандалов будет много, но, что еще нужно организаторам?

источник: «Советский спорт»
Он изучал «борьбу» в Грузии, уклонялся в Тае, а теперь снова вернулся. Пираев проведет бой в России
Он изучал «борьбу» в Грузии, уклонялся в Тае, а теперь снова вернулся. Пираев проведет бой в России
Мариф Пираев возвращается в Россию и планирует снова драться, зарабатывая много денег.
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