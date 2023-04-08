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Может переехать в четвертый раз. Прогноз на поединок Адесанья и Перейры

9 апреля в Майами пройдет грандиозный турнир UFC 287. В главном поединке вечера состоится титульный реванш между Алексом Перейрой и Исраэлем Адесаньей.
Может переехать в четвертый раз. Прогноз на поединок Адесанья и Перейры
08 апреля 2023 13:26
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Многие не знают, что этот бой станет четвертым противостоянием между двумя бойцами. Алекс Перейра дважды победил Исраэля Адесанью по правилам кикбоксинга (решение и нокаут), а затем триумфально нокаутировал по правилам ММА, отобрав титул UFC в среднем весе.

Адесанья — один из самых доминирующих чемпионов UFC за все время существования организации. Да, многие фанаты критиковали его за осторожную и очень скучную манеру поединка, но список его скальпов впечатляет.

И тут появляется Перейра. Он очень неудобен стилистически и антропометрически. Адесанья любит размеренность, а Перейра жесткий размен. Нельзя сказать, что в последнем бою Адесанья проигрывал по всем статьям, но когда он не смог придерживаться своего плана, то был нокаутирован. Букмекеры видят небольшим фаворитом именно Адесанью.

Если он будет аккуратничать, то может и победить судейским решением но Перейра всячески постарается продолжать своё стандартное давление и будет нацелен на нокаут. Оба бойца не являются борцами и этого элемента снова будет крайне мало. Адесанья может перевести Перейру в партер, но удерживать там его будет слишком проблематично.

В бою присутствует сильная интрига и это очень радует.

Где смотреть турнир 287?

UFC 287 состоится в ночь с 8 на 9 апреля. Все начнется в 01:00 по московскому времени. Основной кард стартует в 05:00, а главный бой стоит ожидать не раньше 06:30 по Москве.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

источник: «Советский спорт»
Может переехать в четвертый раз. Прогноз на поединок Адесанья и Перейры
Может переехать в четвертый раз. Прогноз на поединок Адесанья и Перейры
9 апреля в Майами пройдет грандиозный турнир UFC 287. В главном поединке вечера состоится титульный реванш между Алексом Перейрой и Исраэлем Адесаньей.
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