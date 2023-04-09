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Чемпион вернулся, а Масвидалю пора на пенсию. Результаты UFC 287

В Майами завершился турнир UFC 287, в главном бою вечера Исраэль Адесанья вернул свой титул чемпиона UFC в среднем весе.
Чемпион вернулся, а Масвидалю пора на пенсию. Результаты UFC 287
09 апреля 2023 13:04
автор: Антон Купреченков

Очередное поражение Хорхе Масвидаля

Хорхе Масвидаль потерпел очередное разгромное поражение. Никакую борьбу он не подтянул и выглядел весьма бледно. Гилберт Бернс одержал победу, доказав, что может смело претендовать на титул, а вот Масвидалю пора на пенсию.

Возвращение титула

Исраэль Адесанья смог одержать яркую и важную победу, переиграв давнего соперника. Любитель аниме принял игру Перейры и начал работать по его правилам. Все завершилось во втором раунде, Адесанья в брутальном стиле нокаутировал Перейру и вернул свой титул, победив своего вечного обидчика. Не просто победил, а еще и нокаутировал.

Технические результаты турнира UFC 287

Главный кард:

• Исраэль Адесанья победил Алекса Перейру нокаутом во втором раунде

Гилберт Бернс победил Хорхе Масвидаля единогласным решением судей

Роб Фонт победил Адриан Янеса техническим нокаутом в первом раунде

Кевин Холланд победил Сантьяго Понциниббио нокаутом в третьем раунде

Кристиан Родригес победил Рауля Росаса единогласным решением судей

Прелимы:

Келвин Гастелум победил Крис Кертиса единогласным решением судей

Луана Пиньейро победила Мишель Уотерсон раздельным решением судей

Джозеф Пайфер победил Джеральда Мершарта техническим нокаутом в первом раунде

Лупита Годинес победила Синтию Кальвильо раздельным решением судей

Игнасио Бахамондес победил Трея Огдена единогласным решением судей

Стив Гарсия победил Сайрана Нурданбека нокаутом во втором раунде

Сэм Хьюз победила Жаклин Аморим единогласным решением судей

источник: «Советский спорт»
Чемпион вернулся, а Масвидалю пора на пенсию. Результаты UFC 287
Чемпион вернулся, а Масвидалю пора на пенсию. Результаты UFC 287
В Майами завершился турнир UFC 287, в главном бою вечера Исраэль Адесанья вернул свой титул чемпиона UFC в среднем весе.
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