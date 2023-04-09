Чемпион вернулся, а Масвидалю пора на пенсию. Результаты UFC 287

Очередное поражение Хорхе Масвидаля
Хорхе Масвидаль потерпел очередное разгромное поражение. Никакую борьбу он не подтянул и выглядел весьма бледно. Гилберт Бернс одержал победу, доказав, что может смело претендовать на титул, а вот Масвидалю пора на пенсию.
Возвращение титула
Исраэль Адесанья смог одержать яркую и важную победу, переиграв давнего соперника. Любитель аниме принял игру Перейры и начал работать по его правилам. Все завершилось во втором раунде, Адесанья в брутальном стиле нокаутировал Перейру и вернул свой титул, победив своего вечного обидчика. Не просто победил, а еще и нокаутировал.
Технические результаты турнира UFC 287
Главный кард:
• Исраэль Адесанья победил Алекса Перейру нокаутом во втором раунде
• Гилберт Бернс победил Хорхе Масвидаля единогласным решением судей
• Роб Фонт победил Адриан Янеса техническим нокаутом в первом раунде
• Кевин Холланд победил Сантьяго Понциниббио нокаутом в третьем раунде
• Кристиан Родригес победил Рауля Росаса единогласным решением судей
Прелимы:
• Келвин Гастелум победил Крис Кертиса единогласным решением судей
• Луана Пиньейро победила Мишель Уотерсон раздельным решением судей
• Джозеф Пайфер победил Джеральда Мершарта техническим нокаутом в первом раунде
• Лупита Годинес победила Синтию Кальвильо раздельным решением судей
• Игнасио Бахамондес победил Трея Огдена единогласным решением судей
• Стив Гарсия победил Сайрана Нурданбека нокаутом во втором раунде
• Сэм Хьюз победила Жаклин Аморим единогласным решением судей