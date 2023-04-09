Чемпион вернулся, а Масвидалю пора на пенсию. Результаты UFC 287

Очередное поражение Хорхе Масвидаля

Хорхе Масвидаль потерпел очередное разгромное поражение. Никакую борьбу он не подтянул и выглядел весьма бледно. Гилберт Бернс одержал победу, доказав, что может смело претендовать на титул, а вот Масвидалю пора на пенсию.

Возвращение титула

Исраэль Адесанья смог одержать яркую и важную победу, переиграв давнего соперника. Любитель аниме принял игру Перейры и начал работать по его правилам. Все завершилось во втором раунде, Адесанья в брутальном стиле нокаутировал Перейру и вернул свой титул, победив своего вечного обидчика. Не просто победил, а еще и нокаутировал.

Технические результаты турнира UFC 287

Главный кард:

• Исраэль Адесанья победил Алекса Перейру нокаутом во втором раунде

• Гилберт Бернс победил Хорхе Масвидаля единогласным решением судей

• Роб Фонт победил Адриан Янеса техническим нокаутом в первом раунде

• Кевин Холланд победил Сантьяго Понциниббио нокаутом в третьем раунде

• Кристиан Родригес победил Рауля Росаса единогласным решением судей

Прелимы:

• Келвин Гастелум победил Крис Кертиса единогласным решением судей

• Луана Пиньейро победила Мишель Уотерсон раздельным решением судей

• Джозеф Пайфер победил Джеральда Мершарта техническим нокаутом в первом раунде

• Лупита Годинес победила Синтию Кальвильо раздельным решением судей

• Игнасио Бахамондес победил Трея Огдена единогласным решением судей

• Стив Гарсия победил Сайрана Нурданбека нокаутом во втором раунде

• Сэм Хьюз победила Жаклин Аморим единогласным решением судей