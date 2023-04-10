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Кто станет следующим героем аниме Адесаньи?

Исраэль Адесанья в брутальной манере вернул свой титул. Что ждет его дальше?
Кто станет следующим героем аниме Адесаньи?
10 апреля 2023 13:29
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Хамзат Чимаев

Давайте сразу закроем эту тему. Несмотря на активные вбросы со стороны Чимаева. Такого боя не будет. Все это не очень интересно организаторам, а еще сомнительно, что Чимаев поднимется в средний вес и сразу выйдет на титул. Плюс, все помнят, что Чимаев не очень дружит с кардио и может не потянуть пять раундов титульного боя. Опыт Адесаньи поможет ему в гипотетическом поединке с Чимаевым, кстати, Хамзат никогда не сталкивался с ударником подобного уровня. Сейчас такого боя точно ждать не нужно.

Реванш с Перейрой

Наиболее реалистичный вариант развития событий. UFC всегда дает возможность своим бывшим чемпионом исправить ошибки или отдалиться от титула. Адесанья получил свой шанс после поражения от Перейры, а теперь настало время и самого Перейры. Сложно сказать о исходе третьего боя по правилам ММА и пятого очного противостояние. Оба бойца знают друг друга слишком хорошо. Никаких изменений в тактике не будет, времени на это нет, желания тоже. Тут снова столкнутся две психологии и победить может любой из них.

Источник фото: UFC

Кто еще?

Всех остальных топовых средневесов Адесанья просто зачистил и никому такой шанс сейчас не дадут.

Нас ждет очередная трилогия, а вообще, если быть откровенными, то среднему весу UFC требуется свежая кровь. Одними реваншами сыт не будешь, но новых чемпионов пока не видно, поэтому будем смотреть реванши.

В статистике чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесанья двадцать четыре победы и два поражения.

источник: «Советский спорт»
Кто станет следующим героем аниме Адесаньи?
Кто станет следующим героем аниме Адесаньи?
Исраэль Адесанья в брутальной манере вернул свой титул. Что ждет его дальше?
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