Во Владикавказе пройдет фестиваль единоборств «Наше Дело»

Об организации мероприятия рассказал основатель и руководитель Бойцовской лиги Артур Арутюнян:

«Мы первая профессиональная лига России, которая выводит на новый уровень не только детскую, но и всю спортивную индустрию. В отличие от тех, кто жаждет развиваться заграницей, мы развиваем спорт в России! «Наше дело» вносит вклад в подрастающее поколение, ведь дети — это будущее нашей Родины! В связи с отстранением наших спортсменов от международных соревнований мы приняли решение создать все необходимые условия для развития спорта не только по правилам смешанных единоборств, но и во множестве других дисциплин».

Источник фото: Наше Дело

Главными событиями фестиваля станут поединки и показательные выступления сильнейших представителей: армрестлинга, бокса, вольной борьбы и конечно же смешанных единоборств.

Специальными гостями мероприятия станут звезды российского бокса и ММА. Зрители окажутся в компании Павла Шульского, Артема Тарасова, Фарида Ядулаева и других известных бойцов.