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Во Владикавказе пройдет фестиваль единоборств «Наше Дело»

1 мая Владикавказ примет у себя фестиваль единоборств, который пройдет под эгидой бойцовской организации «Наше Дело». Мероприятие пройдет во Дворце спорта «Манеж» имени Б. Х. Кулаева.
Во Владикавказе пройдет фестиваль единоборств «Наше Дело»
11 апреля 2023 13:41
автор: Антон Купреченков
автор фото: Наше Дело

Об организации мероприятия рассказал основатель и руководитель Бойцовской лиги Артур Арутюнян:

«Мы первая профессиональная лига России, которая выводит на новый уровень не только детскую, но и всю спортивную индустрию. В отличие от тех, кто жаждет развиваться заграницей, мы развиваем спорт в России! «Наше дело» вносит вклад в подрастающее поколение, ведь дети — это будущее нашей Родины! В связи с отстранением наших спортсменов от международных соревнований мы приняли решение создать все необходимые условия для развития спорта не только по правилам смешанных единоборств, но и во множестве других дисциплин».

Источник фото: Наше Дело

Главными событиями фестиваля станут поединки и показательные выступления сильнейших представителей: армрестлинга, бокса, вольной борьбы и конечно же смешанных единоборств.

Специальными гостями мероприятия станут звезды российского бокса и ММА. Зрители окажутся в компании Павла Шульского, Артема Тарасова, Фарида Ядулаева и других известных бойцов.

источник: «Советский спорт»
Во Владикавказе пройдет фестиваль единоборств «Наше Дело»
Во Владикавказе пройдет фестиваль единоборств «Наше Дело»
1 мая Владикавказ примет у себя фестиваль единоборств, который пройдет под эгидой бойцовской организации «Наше Дело». Мероприятие пройдет во Дворце спорта «Манеж» имени Б. Х. Кулаева.
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