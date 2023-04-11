Секс-символ ММА завершает свою карьеру?

1 апреля Миша Тейт заявила, что она беременна:

«Поистине, ничто в жизни не сделало меня более счастливой, чем стать матерью, и независимо от того, по какому пути я шла, всегда приятно узнать, что в семье появится еще один малыш».

Потом выяснилось, что это была шутка:

«Окей, ребята, вчерашний пост был первоапрельской шуткой. Бой 3 июня всё ещё в силе».

На 3 июня у Тейт анонсирован поединок против бразильской спортсменки Майры Буэно Сильвы, которая идет на серии из трех побед кряду. Возвращение бывшей чемпионки выдалось весьма смазанным, она проиграла два последних боя и ее форма очень далека от совершенства, но бой с бразильянкой может стать для нее удобным. Мише стали тяжело даваться поединки с ударниками, что подтверждают ее поражение. Майра Буэно Сильва — грэпплер, а Миша Тейт тоже любит повозиться в партере. Матчмейкеры UFC решили дать Тейт удобную соперницу, а потом она, скорее всего, завершит свою карьеру на победной ноте.

Бои Миши Тейт — это всегда большое событие в мире женского ММА. Не будем забывать, что Тейт зарекомендовала себя грамотным спортивным функционером. Можно не сомневаться, что после окончания своей карьеры ее снова возьмут в UFC, но уже в другом амплуа.

Источник фото: ONE FC

Сейчас Мише Тейт тридцать шесть лет. В ее статистике двадцать побед и девять поражений.