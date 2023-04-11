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Планировал бой с чемпионом, а получил пробитого середняка

Чимаев возвращается на турнире UFC в Абу-Даби этой осенью.
Планировал бой с чемпионом, а получил пробитого середняка
11 апреля 2023 23:26
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Стало известно, что бой Хамзата Чимаева и Пауло Коста может состояться в Абу-Даби на турнире UFC 294, который пройдет 21 октября.

Хамзат Чимаев грозился уничтожить чемпиона среднего веса Исраэля Адесанью или претендента Алекса Перейру, а теперь может подраться с откровенным ноунеймом из Бразилии. Давайте срочно разбираться…

Пауло Коста далеко не ударник, но и не борец. Чимаева интересно поставить с хорошим универсалом, который вышел из борьбы. Понятно, что до чемпиона ему очень далеко. Бой с Пауло Костой закончится триумфальной победой Чимаева, он будет кричать о своем величии и требовать чемпионского боя в любом весе, даже в тяжелом, но все это ерунда.

Опять Абу-Даби?

Шейхи, остановитесь. Все это мы уже проходили. Ислам Махачев стал постоянным любимцем арабской публики, теперь Чимаев. Если у Ислама нет вариантов драться со слабыми оппонентами, то Хамзат получает бойцов уровня Пауло Косты. Кому это интересно? Никому, кроме шейхов. Этот бой состоится, раз информация уже прошла, то так и будет. Перед боем нас ожидает море треша и показухи. Чимаев будет говорить, что уничтожит Адесанью, а на выходе подерется с Костой.

Как пройдет бой?

Закончится в первом раунде. Чимаев не станет испытывать судьбу в стойке, а перейдет к борьбе, переведя бразильца в партер и просто там забив. Бой завершится в первом раунде. После очередной победы Чимаеву надо дать чемпиона, бой с ним полностью развеет все сомнения и приведет Хамзата к общему знаменателю.

В статистике Пауло Косты четырнадцать побед и два поражения.

В рекорде Хамзата Чимаева двенадцать побед и ни одного поражения.

источник: «Советский спорт»
Планировал бой с чемпионом, а получил пробитого середняка
Планировал бой с чемпионом, а получил пробитого середняка
Чимаев возвращается на турнире UFC в Абу-Даби этой осенью.
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