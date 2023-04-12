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«Стоктонский гангстер» продал бой? Диаз будет боксировать с Полом

5 августа Джейк Пол проведет поединок против Нейта Диаза по правилам бокса.
«Стоктонский гангстер» продал бой? Диаз будет боксировать с Полом
12 апреля 2023 21:37
автор: Антон Купреченков
автор фото: Социальная сеть Нейта Диаза

Свершилось! Об этом поединке было много разговоров. Нейт Диаз завершил свою карьеру в UFC, но планировал продолжать поединки по правилам ММА. Никуда Нейт не подписался, а продолжал упорно переругиваться с блогером Джейком Полом в сети, а теперь они договорились о бое.

Поединок пройдет по правилам бокса и составит восемь раундов. Честность данного боя вызывает много сомнений, хотя, сомнений нет, противостояние будет договорным.

Понятно, что один из самых известных бойцов UFC, великолепный ударник, перебивший самого Конора Макгрегора, не может быть повержен блогером, а это случится, за деньги, большие деньги.

Все бои, которые проводит Джейк Пол, вызывают большие вопросы. Блогер и далеко не профессиональный боксер, но выносящий чемпионов, да, довольно старых, но чемпионов. Не будем забывать, что у Джейка Пола очень много денег, а у стареющих легенд они заканчиваются. Все его поединки не могут считаться честными, с Диазом будет аналогично. В первом бою он проиграет решением и потребует реванш, а потом его нокаутируют.

Хитрость Диаза?

«Стоктонский гангстер» любит шокировать публику. Есть вероятность, что он согласится «лечь», а драться будет по-настоящему. Конечно, тогда ему не заплатят обещанного гонорара, а все условия прописаны в контракте, но подобное поведение очень сильно поднимет авторитет Нейта и заставит публику вновь вспомнить о нем. Интрига есть, а есть ли совесть у Диаза? Узнаем в начале августа. Внимание к бою будет огромным. Неизвестно, будут ли букмекерские конторы принимать ставки на откровенный договорняк? В любом случае, у Нейта Диаза есть великолепный шанс прекратить всю эту вакханалию и показать настоящего Джейка Пола. Блогера, а не боксера.

«Стоктонский гангстер» продал бой? Диаз будет боксировать с Полом
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