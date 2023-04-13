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Летний дебют не за горами. С кем будет драться Шара Буллет?

Представитель полусреднего веса UFC Шарабутдин Магомедов может дебютировать в августе.
Летний дебют не за горами. С кем будет драться Шара Буллет?
13 апреля 2023 17:05
автор: Антон Купреченков
автор фото: RCC

«Сейчас я жду, когда закончится испытательный срок USADA. Мой менеджер Али Абдель-Азиз сказал, что срок истекает в июле, и уже в августе я смогу выступить», – заявил Магомедов в интервью «Матч ТВ».

Не секрет, что выходцы из поп-ММА часто принимают препараты запрещенные в UFC. В российском ММА нет реального допинг-контроля, что позволяет спортсменам употреблять любой допинг, абсолютно не думая о последствиях. Исключения случаются после подписания в UFC. В других американских промоушенах ситуация менее строгая, но и там проверяют. Понятно, что уровень контроля в Bellator или PFL не стоит рядом с организацией Даны Уайта. Все упирается в деньги, наши промоушены точно не готовы к таким вложениям, это лишит их пары ивентов и не принесет ничего хорошего.

Сейчас Шара Буллет чистится от последствий возможного применения допинга и это занимает его время, а иначе дебют бы давно состоялся.

С кем будет драться Шара Буллет?

Это будет такой же дебютант или боец, стоящий на грани увольнения из UFC. В любом случае, данный бой станет главной проверкой для россиянина и легко ему не будет, учитывая, что серьезных оппонентов у него особо не было. USADA тоже будет внимательно относиться к нашему бойцу.

В статистике Шара Буллета пятнадцать побед и ни одного поражения.

источник: «Советский спорт»
Летний дебют не за горами. С кем будет драться Шара Буллет?
Летний дебют не за горами. С кем будет драться Шара Буллет?
Представитель полусреднего веса UFC Шарабутдин Магомедов может дебютировать в августе.
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