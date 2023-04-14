В бой идут одни нокаутеры. Где смотреть UFC on ESPN 44?

Не турнир, а загляденье

В главном бою нас ожидает противостояние двух ярких ударников. Макс Холлоуэй в последнем бою уступил Алексу Волкановски единогласным решением судей. Арнольд Аллен в последнем бою остановил восхождение Кевина Каттара, одолев его техническим нокаутом. Оба бойца предпочитают бой в стойке и всегда заряжены на досрочный финиш.

В со-главном бою Эдсон Барбоза, который знаменит своей бескомпромиссной манерой боя, встретится с Билли Куарантилло.

Источник фото: UFC

В рамках турнира предстоит возвращение еще одного нокаутера. Российский боец Азамат Мурзаканов разделит клетку с Дастином Джейкоби.

Источник фото: UFC

Где смотреть турнир UFC on ESPN 44?

UFC on ESPN 44 состоится в ночь с 15 на 16 апреля . Все начнется в 00:30 по московскому времени. Основной кард стартует в 03:30, а главный бой стоит ожидать не раньше 05:10 по Москве.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Просмотр турнира в странах бывшего СССР

Грузия — AdjaraSport

Казахстан — TV-com.kz

Узбекистан — Metrotelecom

Армения — Setanta Sports

Беларусь — VOKA.TV

Узбекистан — Metrotelecom

Состав участников турнира

Главные бои:

• Макс Холлоуэй – Арнольд Аллен;

• Эдсон Барбоза – Билли Куарантилло;

• Азамат Мурзаканов – Дастин Джейкоби;

• Таннер Босер – Ион Куцелаба;

• Крис Гутиеррес – Педро Муньоз;

• Рафа Гарсия – Клэй Гуида.

Предварительные поединки:

• Билл Алджио – Ти Джей Браун;

• Матеус Николау – Брэндон Ройвал;

• Зак Каммингс – Эд Херман;

• Джиллиан Робертсон – Пьера Родригес;

• Лэндо Ванната – Даниэль Зеллхубер;

• Бруна Бразил – Дениз Гомес;

• Гастон Боланос – Аарон Филлипс;

• Жоселин Эдвардс – Люси Пудилова.