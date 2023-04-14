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В бой идут одни нокаутеры. Где смотреть UFC on ESPN 44?

16 апреля в США пройдет очередной турнир UFC. В главном бою вечера Макс Холлоуэй сразится с Арнольдом Алленом.
В бой идут одни нокаутеры. Где смотреть UFC on ESPN 44?
14 апреля 2023 13:11
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Не турнир, а загляденье

В главном бою нас ожидает противостояние двух ярких ударников. Макс Холлоуэй в последнем бою уступил Алексу Волкановски единогласным решением судей. Арнольд Аллен в последнем бою остановил восхождение Кевина Каттара, одолев его техническим нокаутом. Оба бойца предпочитают бой в стойке и всегда заряжены на досрочный финиш.

В со-главном бою Эдсон Барбоза, который знаменит своей бескомпромиссной манерой боя, встретится с Билли Куарантилло.

Источник фото: UFC

В рамках турнира предстоит возвращение еще одного нокаутера. Российский боец Азамат Мурзаканов разделит клетку с Дастином Джейкоби.

Источник фото: UFC

Где смотреть турнир UFC on ESPN 44?

UFC on ESPN 44 состоится в ночь с 15 на 16 апреля . Все начнется в 00:30 по московскому времени. Основной кард стартует в 03:30, а главный бой стоит ожидать не раньше 05:10 по Москве.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Просмотр турнира в странах бывшего СССР

Грузия — AdjaraSport

Казахстан — TV-com.kz

Узбекистан — Metrotelecom

Армения — Setanta Sports

Беларусь — VOKA.TV

Узбекистан — Metrotelecom

Состав участников турнира

Главные бои:

Макс Холлоуэй – Арнольд Аллен;

Эдсон Барбоза – Билли Куарантилло;

Азамат Мурзаканов – Дастин Джейкоби;

Таннер Босер – Ион Куцелаба;

Крис Гутиеррес – Педро Муньоз;

Рафа Гарсия – Клэй Гуида.

Предварительные поединки:

• Билл Алджио – Ти Джей Браун;

Матеус Николау – Брэндон Ройвал;

Зак Каммингс – Эд Херман;

Джиллиан Робертсон – Пьера Родригес;

Лэндо Ванната – Даниэль Зеллхубер;

Бруна Бразил – Дениз Гомес;

Гастон Боланос – Аарон Филлипс;

Жоселин Эдвардс – Люси Пудилова.

источник: «Советский спорт»
В бой идут одни нокаутеры. Где смотреть UFC on ESPN 44?
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