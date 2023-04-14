В бой идут одни нокаутеры. Где смотреть UFC on ESPN 44?

Не турнир, а загляденье
В главном бою нас ожидает противостояние двух ярких ударников. Макс Холлоуэй в последнем бою уступил Алексу Волкановски единогласным решением судей. Арнольд Аллен в последнем бою остановил восхождение Кевина Каттара, одолев его техническим нокаутом. Оба бойца предпочитают бой в стойке и всегда заряжены на досрочный финиш.
В со-главном бою Эдсон Барбоза, который знаменит своей бескомпромиссной манерой боя, встретится с Билли Куарантилло.
В рамках турнира предстоит возвращение еще одного нокаутера. Российский боец Азамат Мурзаканов разделит клетку с Дастином Джейкоби.
Где смотреть турнир UFC on ESPN 44?
UFC on ESPN 44 состоится в ночь с 15 на 16 апреля . Все начнется в 00:30 по московскому времени. Основной кард стартует в 03:30, а главный бой стоит ожидать не раньше 05:10 по Москве.
Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.
Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
Просмотр турнира в странах бывшего СССР
Грузия — AdjaraSport
Казахстан — TV-com.kz
Узбекистан — Metrotelecom
Армения — Setanta Sports
Беларусь — VOKA.TV
Узбекистан — Metrotelecom
Состав участников турнира
Главные бои:
• Макс Холлоуэй – Арнольд Аллен;
• Эдсон Барбоза – Билли Куарантилло;
• Азамат Мурзаканов – Дастин Джейкоби;
• Таннер Босер – Ион Куцелаба;
• Крис Гутиеррес – Педро Муньоз;
• Рафа Гарсия – Клэй Гуида.
Предварительные поединки:
• Билл Алджио – Ти Джей Браун;
• Матеус Николау – Брэндон Ройвал;
• Зак Каммингс – Эд Херман;
• Джиллиан Робертсон – Пьера Родригес;
• Лэндо Ванната – Даниэль Зеллхубер;
• Бруна Бразил – Дениз Гомес;
• Гастон Боланос – Аарон Филлипс;
• Жоселин Эдвардс – Люси Пудилова.