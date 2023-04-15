ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

До судейского решения бой не дойдет. Прогноз на поединок Павловича и Блейдса

22 апреля в рамках UFC 222 состоится поединок двух претендентов на бой с чемпионом тяжелого веса UFC Джоном Джонсом.
До судейского решения бой не дойдет. Прогноз на поединок Павловича и Блейдса
15 апреля 2023 03:26
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Кертис Блейдс идет на серии из трех побед кряду, а Павлович победил в последних пяти боях. Поединок точно не дойдет до решения судей и закончится нокаутом. Оба бойца предпочитают драться в стойке и не очень дружат с кардио. Если бой будет полным, то оба спортсмена будут вынуждены ползать в буквальном смысле слова. Они это понимают. Победитель может смело рассчитывать на бой с Джоном Джонсом, но любой из вышеперечисленных бойцов станет для него легкой добычей.

Кертис Блейдс испытывает проблемы с борьбой, но имеет нокаутирующий удар. Павлович умеет бороться, являясь вроде бы базовым борцом, но свои навыки особо не применяет. Последнее поражение он потерпел от Алистара Оверима, который перевел его в партер и там забил, перевел довольно легко. Страшно представить, что с Павловичем сделает Джонс, но вернемся к бою с Блейдсом. Россиянин более подвижен и его руки значительно быстрее. Если Кертис хорошо не попадет, то проиграет в первом раунде. Попасть он может лишь случайно. Сергей моложе и его мотивация гораздо сильнее, поэтому в этом бою он победит, разумеется, нокаутом или техническим нокаутом в результате добивания. Дальше будет Джонс, но в данном поединке у него нет никаких шансов.

В статистике Сергея Павловича семнадцать побед и одно поражение.

В статистике Кертиса Блейдса семнадцать побед и три поражения

источник: «Советский спорт»
До судейского решения бой не дойдет. Прогноз на поединок Павловича и Блейдса
До судейского решения бой не дойдет. Прогноз на поединок Павловича и Блейдса
22 апреля в рамках UFC 222 состоится поединок двух претендентов на бой с чемпионом тяжелого веса UFC Джоном Джонсом.
15.04.2023 03:26
ММА
автор: Антон Купреченков
В бой идут одни нокаутеры. Где смотреть UFC on ESPN 44?
В бой идут одни нокаутеры. Где смотреть UFC on ESPN 44?
16 апреля в США пройдет очередной турнир UFC. В главном бою вечера Макс Холлоуэй сразится с Арнольдом Алленом.
14.04.2023 13:11
ММА
автор: Антон Купреченков
Летний дебют не за горами. С кем будет драться Шара Буллет?
Летний дебют не за горами. С кем будет драться Шара Буллет?
Представитель полусреднего веса UFC Шарабутдин Магомедов может дебютировать в августе.
13.04.2023 17:05
ММА
автор: Антон Купреченков
«Стоктонский гангстер» продал бой? Диаз будет боксировать с Полом
«Стоктонский гангстер» продал бой? Диаз будет боксировать с Полом
5 августа Джейк Пол проведет поединок против Нейта Диаза по правилам бокса.
12.04.2023 21:37
ММА
автор: Антон Купреченков
Планировал бой с чемпионом, а получил пробитого середняка
Планировал бой с чемпионом, а получил пробитого середняка
Чимаев возвращается на турнире UFC в Абу-Даби этой осенью.
11.04.2023 23:26
ММА
автор: Антон Купреченков
Секс-символ ММА завершает свою карьеру?
Секс-символ ММА завершает свою карьеру?
Экс-чемпионка UFC Миша Тейт заявила о своей беременности, что может означать окончательное завершение бойцовского пути.
11.04.2023 14:34
ММА
автор: Антон Купреченков
Во Владикавказе пройдет фестиваль единоборств «Наше Дело»
Во Владикавказе пройдет фестиваль единоборств «Наше Дело»
1 мая Владикавказ примет у себя фестиваль единоборств, который пройдет под эгидой бойцовской организации «Наше Дело». Мероприятие пройдет во Дворце спорта «Манеж» имени Б. Х. Кулаева.
11.04.2023 13:41
ММА
автор: Антон Купреченков
Кто станет следующим героем аниме Адесаньи?
Кто станет следующим героем аниме Адесаньи?
Исраэль Адесанья в брутальной манере вернул свой титул. Что ждет его дальше?
10.04.2023 13:29
ММА
автор: Антон Купреченков
Чемпион вернулся, а Масвидалю пора на пенсию. Результаты UFC 287
Чемпион вернулся, а Масвидалю пора на пенсию. Результаты UFC 287
В Майами завершился турнир UFC 287, в главном бою вечера Исраэль Адесанья вернул свой титул чемпиона UFC в среднем весе.
09.04.2023 13:04
ММА
автор: Антон Купреченков
Может переехать в четвертый раз. Прогноз на поединок Адесанья и Перейры
Может переехать в четвертый раз. Прогноз на поединок Адесанья и Перейры
9 апреля в Майами пройдет грандиозный турнир UFC 287. В главном поединке вечера состоится титульный реванш между Алексом Перейрой и Исраэлем Адесаньей.
08.04.2023 13:26
ММА
автор: Антон Купреченков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика