До судейского решения бой не дойдет. Прогноз на поединок Павловича и Блейдса

Кертис Блейдс идет на серии из трех побед кряду, а Павлович победил в последних пяти боях. Поединок точно не дойдет до решения судей и закончится нокаутом. Оба бойца предпочитают драться в стойке и не очень дружат с кардио. Если бой будет полным, то оба спортсмена будут вынуждены ползать в буквальном смысле слова. Они это понимают. Победитель может смело рассчитывать на бой с Джоном Джонсом, но любой из вышеперечисленных бойцов станет для него легкой добычей.

Кертис Блейдс испытывает проблемы с борьбой, но имеет нокаутирующий удар. Павлович умеет бороться, являясь вроде бы базовым борцом, но свои навыки особо не применяет. Последнее поражение он потерпел от Алистара Оверима, который перевел его в партер и там забил, перевел довольно легко. Страшно представить, что с Павловичем сделает Джонс, но вернемся к бою с Блейдсом. Россиянин более подвижен и его руки значительно быстрее. Если Кертис хорошо не попадет, то проиграет в первом раунде. Попасть он может лишь случайно. Сергей моложе и его мотивация гораздо сильнее, поэтому в этом бою он победит, разумеется, нокаутом или техническим нокаутом в результате добивания. Дальше будет Джонс, но в данном поединке у него нет никаких шансов.

В статистике Сергея Павловича семнадцать побед и одно поражение.

В статистике Кертиса Блейдса семнадцать побед и три поражения