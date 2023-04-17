«Я разберу Махачева». UFC спасают своего чемпиона от Царукяна?

Топовый российский легковес Арман Царукян должен был сразиться с Ренато Мойкано 29 апреля на турнире UFC Fight Night 223. Бразилец получил травму, а наш соотечественник находится в подвешенном состоянии. Ренато полностью спутал планы Армана Царукяна. До турнира менее двух недель, тренировочный лагерь пройден, а драться не с кем.

Отменили не только бой Армана, Чарльз Оливейра получил травму, а Бенеил Дариуш остался без соперника. Их противостояние должно было состояться 7 мая и возглавить турнир UFC 288, став претендентским. Царукян не заставил себя долго ждать и бросил вызов американцу:

«Ты знаешь, что нет причин откладывать это. Я прямо здесь, Бенеил», – заявил Царукян в своих социальных сетях.

Президент UFC Дана Уайт хранит значительное молчание, но некоторые детали прояснил на прошедшей пресс-конференции:

«Мы сейчас думаем над тем, что делать с этим поединком. Примем окончательное решение в понедельник. На самом деле Бенеилу не очень повезло. Мы собираемся перенести их бой на более поздний срок».

Дариуш или Гамрот, а потом Махачев

Арман Царукян грезит реваншем, ему очень хочется сойтись с Исламом Махачевым второй раз, подравшись еще и за титул чемпиона UFC в легком весе. Их бой состоялся 20 апреля 2019 в Москве. В тот день Царукян дебютировал в UFC и попал под каток Махачева. Нельзя сказать, что это противостояние прошло в одну калитку, Арман дал хороший бой, но проиграл. Стилистически такой соперник удобен действующему чемпиону. Борьба – это Ислам Махачев, в этом компоненте он гораздо сильнее российского бойца армянского происхождения. Ислам тогда победил единогласным решением судей, проведя поединок на классе, но избиения там не было. С тех пор Царукян постоянно говорит о реванше и считает, что может победить.

«Моя цель – реванш с Исламом Махачевым, потому что мой первый бой в UFC был против него. Я дал ему самый тяжелый бой в UFC, и я знаю, что мне нужен всего один громкий поединок, и я получу титульник» – заявляет Арман Царукян.

Источник фото: UFC

Все шло неплохо, Царукян одержал пять побед кряду и встретился с Матеушем Гамротом 25 июня 2022. Можно точно сказать, что Гамрот удивил своей борьбой, доказав, что борьба Армана не так сильна и опасна. Бой получился довольно ровным и стал поводом для серьезных споров любителей ММА. Судьи отдали победу польскому бойцу, еще и единогласно. Многие считают, что россиянина просто обокрали, но поражение отбросило его от титульной гонки. Дальше была доминирующая победа над Дамиром Исмагуловым, травма Мойкано и тупик.

Сейчас стало очевидно, что руководство UFC не хочет видеть российский реванш на турнире в Абу-Даби осенью. Этот бой не несет глобальной интриги. Все жаждут поединка Ислама Махачева и Бенеила Дариуша, можно и реванш с Чарльзом Оливейрой, но Арман Царукян сейчас слишком далеко от титульного шанса. Да, он всячески хочет приблизиться к поясу, бой с Дариушем будет для него идеальным, но у Даны Уайта свои планы.

Наиболее логичным развитием событий может стать реванш с Матеушем Гамротом, но поляк дрался 4 марта и сейчас явно находится не на пике своей формы Ему предстоит выйти на коротком уведомлении. Нужно ли ему это? Поражение сведет на нет его первую победу. Возможно, что Арману Царукяну дадут соперника, который далек от топа легко веса или вообще дебютант. Ждать остается недолго. Судьбу его поединка мы узнаем в ближайшем времени!

Источник фото: UFC

Арману Царукяну двадцать шесть лет. В последнем поединке он одолел Дамира Исмагулова единогласным решением судей. Царукян занимает восьмую строчку рейтинга легковесов UFC. В его профессиональной статистике девятнадцать побед и три поражение.