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Тяжеловесы UFC в панике! Джонс уходит, а к титулу рвётся русский десантник

Тяжелый вес продолжает лихорадить. Расскажем, почему уходит Джонс и где Нганну и что ждет Сергея Павловича.
Тяжеловесы UFC в панике! Джонс уходит, а к титулу рвётся русский десантник
18 апреля 2023 09:15
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Простой русский парень Сергей Павлович активно забирается на вершину тяжелого веса ММА. Уроженец Ростовской области отслужил в ВДВ, где отличался великолепной физической формой и крутыми бойцовскими навыками. Драться на профессиональном уровне Сергей начал в 2014 году, подписав контракт с FIGHT NIGHTS GLOBAL.

После двенадцати уверенных побед россиянина подписали в UFC и сразу свели с ветераном ММА Алистаром Оверимом. В этом бою россиянин потерпел поражение техническим нокаутом, вызвав бурю радости у его хейтеров, которые утверждали, что рекорд Сергея раздут, а с серьезными оппонентами тот не дрался.

Потом наступила перезагрузка и пять досрочных викторий подряд, все его оппоненты были нокаутированы в первом раунде. 22 апреля ему предстоит поединок с Кертисом Блейдсом, который можно назвать претендентским, но вернемся к этому позже…

UFC

Сергей Павлович

Джонс снова решил уйти

Легендарный полутяжеловес UFC Джон Джонс возобновил карьеру после трехлетнего простоя, поднялся в тяжелый вес, стремительно накинул Сирилу Гану гильотину, а теперь снова решил уйти. В июле планировался его бой со Стипе Миочичем, но все планы стремительно меняются. Джонс отвечал на вопросы в социальных сетях и раскрыл свои карты:

— Ты будешь драться в июле?

— Нет. Я думаю, у UFC на меня другие планы. Было бы здорово провести свой последний бой, доминируя над величайшим тяжеловесом всех времен в моем родном штате в «Мэдисон-сквер-гарден?»

Мы думали, что Джон Джонс вернулся всерьез и надолго, а он снова решил уйти. Бой против Стипе Миочича не выглядит чем-то невероятным. Стипе дерется раз в год, в лучшем случае. В прошлом году он не дрался вообще. 27 марта 2021 Миочич был нокаутирован Фрэнсисом Нганну во втором раунде и исчез с радаров. Очень странно, что боец с незакрытым поражением будет биться за пояс.

Все это доказывает, что UFC испытывает кризис с ростером тяжелого веса. Все болельщики мечтали, что Фрэнсис Нганну вернется в организацию и проведет бой века с Джоном Джонсом, но про эти фантазии стоит забывать. Джонс удосрочит Миочича и уйдет из спорта в статусе самого крутого бойца за всю историю ММА.

UFC

Джон Джонс

Вернемся к Сергею Павловичу. Учитывая его навыки и обстоятельства, получается, что у россиянина есть огромный шанс сразиться за титул уже через один бой. Просто надо одолеть Кертиса Блейдса и немного подождать. К тому времени Джонс уже уйдет на пенсию, но это не совсем точно, американец может поменять свое решение. Тогда Сергею придется столкнуться с ним, в таком поединке у россиянина мало шансов, будем объективны.

Что там с Нганну?

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну продолжает находиться в подвешенном состоянии. Он покинул организацию и решил пойти в поход за большими деньгами, считая, что ему мало платят, но его запросы никто еще не потянул, боец остается свободным агентом. Он планирует драться по правилам бокса, но пока все это на уровне слов. Нганну вернется в UFC, а иначе ему предстоит завершить карьеру, других выходов у него нет.

UFC

Фрэнсис Нганну

Финалочка

В тяжелом весе UFC сложилось патовая ситуация и там будет новый чемпион. Возможно, что пояс не задержится у одного человека. У Сергея Павловича есть хороший шанс занять эту нишу и закрепиться на вершине. Нужно выполнить спурт, до титула осталось совсем чуть-чуть. Россиянину по силам одолеть всех нынешних претендентов. Не считаю Джона Джонса и Фрэнсиса Нганну.

источник: «Советский спорт»
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