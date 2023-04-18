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Два на раз? Братья Емельяненко решили побить Джигана

Неугомонный Александр Емельяненко готов драться с любым бойцом или не бойцом. Теперь он тянет за собой младшего брата Ивана.
Два на раз? Братья Емельяненко решили побить Джигана
18 апреля 2023 13:40
автор: Антон Купреченков
автор фото: социальная сеть Александра Емельяненко

О бое Александра Емельяненко и рэпера Джигана можно слагать легенды. Три года идут переговоры, скандалы и ругательства, но никаких дат и площадок проведения просто нет. Емельяненко постоянно попадает на видео в состоянии алкогольного опьянения, а Джиган просто занимается своими делами.

Этот бой был интересен определенной аудитории несколько лет назад, но время ушло. За это время Александр потерпел много поражений и окончательно потерял свою форму. Джиган же выпал из поля зрения бойцовского комьюнити. Кстати, никаких подтверждающих фактов о своих титулах в кикбоксинге он так и не предоставил, сомнительно, что они есть.

Александр Емельяненко резко вспомнил о нем. Ведь это легкая возможность заработать. Джиган дал понять, что сейчас ему это уже не интересно:

«Честно? Я горел этим желанием подраться, когда началась вся эта суета с Александром Емельяненко. Я думал, что подготовлюсь. Начал опять заниматься, тренироваться. И кайф пропал от этого у меня. Дело не в деньгах даже, не в гонораре. Я потерял этот кайф. Если он появится, я буду готов ответить на вопрос], я говорю сейчас про суммы. Тогда я зарядил 50 миллионов рублей. На то время это был адекватный гонорар, это все можно было реализовать. Но, к сожалению, Саша Емельяненко бухал. Больше, чем я. В этом он все-таки победил», рассказал Денис на YouTube-канале Басты.

Источник фото: социальная сеть Джигана

Александр Емельяненко стал пробовать в себя в роли менеджера и предложил Джигану подраться с его братом. Вы подумали о Федоре? Нет, речь о младшем брате Иване.

«Если Джиган боится драться против меня, то пусть попробует свои силы в бою с моим братом Иваном. Хотя Джиган и от него конкретно отлетит. Ваня готов драться хоть сейчас.

Джиган давно уже не спортсмен, да и в музыке у него так себе достижения. Если он не боится, то пусть соглашается подраться с Иваном. Ну или пускай продолжает прикрываться невероятными гонорарами».

Дебют младшего Емельяненко

26 мая Иван Емельяненко дебютирует по правилам профессионального ММА. Его соперником станет Святослав Коваленко, а все это действие пройдет в рамках Бойцовского Клуба РЕН ТВ.

Ивану Емельяненко тридцать четыре года. Он мастер спорта по рукопашному бою и боевому самбо, но это неточно. Нам известно, что последние лет пятнадцать, он не выступал и не тренировался как профессиональный спортсмен, работал в охране, жил в Старом Осколе и Санкт-Петербурге. Мы общались с Иваном лет десять назад и он не планировал драться, сейчас ситуация поменялась. Очевидно, что деньги – это главная его мотивация.

Источник фото: из личного архива Ивана Емельяненко

Александр Емельяненко будет продвигать своего брата и организовывать ему бои. Площадок достаточно. О UFC думать не стоит, Ивану это и не нужно, а вот участвовать в различных фрик-боях, зарабатывать, он сможет точно. Да, Джигану такие бои точно не интересны, все это пиар, но не более того!

источник: «Советский спорт»
Два на раз? Братья Емельяненко решили побить Джигана
Два на раз? Братья Емельяненко решили побить Джигана
Неугомонный Александр Емельяненко готов драться с любым бойцом или не бойцом. Теперь он тянет за собой младшего брата Ивана.
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