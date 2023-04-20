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Шанс для гиганта из России. Где смотреть поединок Павловича и Блейдса?

Российский тяжеловес Сергей Павлович может стать основным претендентом на пояс тяжелого веса UFC, но для этого нужно победить американца Кертиса Блейдса.
Шанс для гиганта из России. Где смотреть поединок Павловича и Блейдса?
20 апреля 2023 11:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Где и когда смотреть турнир UFC Fight Night 222?

Ивент UFC Fight Night 222 пройдет в ночь с 22 на 23 апреля в Энтерпрайзе (штат Невада). В главном поединке вечера Сергей Павлович будет биться с Кертисом Блейдсом. Этот поединок может стать претендентским.

В со-главном поединке американский боец Брэд Таварес будет драться с бразильцем Бруно Сильва в средней весовой категории.

Ранние прелимы UFC Fight Night 222 стартуют 22 апреля в 23:00 по московскому времени.

Основной кард начнется в 02:00 по Москве.

Бой Павловича ожидается в районе 03:00 по московскому времени.

Прямой эфир поединка Сергея Павловича и Кертиса Блейдса

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ» и «Матч! Боец».

Источник фото: UFC

Состав участников UFC Fight Night 222

ОСНОВНОЙ КАРД:

Тяжелый вес: Сергей Павлович – Кертис Блэйдс

Средний вес: Брэд Таварес – Бруно Силва

Легкий вес: Бобби Грин – Джаред Гордон

Минимальный женский вес: Ясмин Лусиндо – Броган Уокер

Полусредний вес: Джеремайя Уэллс – Мэттью Семельсбергер

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КАРД:

Легкий вес: Кристос Гиагос – Рики Гленн

Легчайший вес: Рани Яя – Монтел Джексон

Полулегкий женский вес: Карол Роса – Норма Дюмонт

Тяжелый вес: Мохаммед Усман – Джуниор Тафа

Полулегкий вес: Фрэнсис Маршалл – Уилльям Гомис

Наилегчайший женский вес: Присцила Качоэйра – Карин Силва

• Легчайший вес: Брэди Хистэнд – Данаа Батгерел

Прогноз на поединок Сергея Павловича и Кертиса Блейдса

Оба бойца являются нокаутерами и предпочитают завершать поединки досрочно. Кертис Блейдс идет на серии из трех побед кряду, а Павлович одержал пять побед подряд, нокаутировав своих оппонентов в первом раунде. Бороться они не любят, Сергей Павлович является базовым борцом, но свои навыки не применяет, а его грэпплинг покрыт туманом неизвестности. Ожидать борцовского противостояния нам не стоит. Сергею Павловичу тридцать лет, а Кертису Блейдсу тридцать два. Кардио — не самая сильная сторона этих спортсменов. Данное противостояние не затянется. Павлович быстрее и смотрится более мотивированным. Россиянин останется верен своей традиции и нокаутирует американца в первом раунде.

источник: «Советский спорт»
Шанс для гиганта из России. Где смотреть поединок Павловича и Блейдса?
Шанс для гиганта из России. Где смотреть поединок Павловича и Блейдса?
Российский тяжеловес Сергей Павлович может стать основным претендентом на пояс тяжелого веса UFC, но для этого нужно победить американца Кертиса Блейдса.
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