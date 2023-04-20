Где смотреть поединок Александр Шлеменко vs Ясубей Эномото 2. Самый громкий реванш года

Дата и время турнира Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия. Главный бой вечера Шлеменко – Эномото

В пятницу, 21 апреля 2023 года, во дворце гимнастики имени Ирины Винер Усмановой состоится долгожданный реванш, которого ждали 9 лет! В главном бою вечера по правилам кикбоксинга на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» встретятся Александр «Шторм» Шлеменко и швейцарец Ясубей Эномото. В первом поединке, правда по правилам ММА, россиянин одержал победу решением судей.

В со-главном бою турнира состоится ещё один реванш. Мариф Пираев постарается закрыть поражение, которое потерпел Родриго Капораля в 2019 году. Отметим, что кикбоксинг для этих бойцов - новый формат. Ярким событием должно стать возвращение в ринг королевы российского кикбоксинга Анастасии Яньковой. Её соперницей станет 19-летняя турчанка Сюденюр Бостанжи, которая в 2022 году стала чемпионкой по муай-тай.

Соцсети Анастасии Яньковой Анастасия Янькова

Когда состоится турнир «Бойцовский клуба РЕН ТВ. Суперсерия»

Ранние прелимы начнутся 21 апреля в 23:00 мск

Предварительный кард стартует в 00:00 мск

Основной кард – в 00:30 мск

Прямая трансляция «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия»

Прямую трансляцию всего турнира проведет Телеканал РЕН ТВ.

Бои начнутся 21 апреля в 23:00 по мск.

Полный кард турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия»

Александр Шлеменко (61-15-1) - Ясубей Эномото (22-14-0)

Мариф Пираев (27-4-1) - Родриго Капораль (16-8-0)

Анастасия Янькова (5-1-0) - Сюденюр Бостанажи (0-0-0)

Геннадий Макарян (1-2-0) - Вадим Апсит (0-0-0)

Прогнозы на бой Шлеменко – Эномото

Российский боец ММА Иван Штырков фаворитом боя считает Эномото.

«У него были жесткие соперники, столкновения. Если он будет в таких же кондициях, а Александр в своих, в которых был в предыдущих боях, результат очевиден. Но это кикбоксинг, здесь раунды не по пять минут. Мне кажется, что фаворитом является Ясубей Эномото», - цитирует Штыркова пресс-служба RCC.

Боец ММА Борис Бурзиев считает, что у Шлеменко больше опыта, чем у Эномото.

«Похвально для спортсмена быть уверенным в победе. Эномото возрастной, не менее опытный, чем Шлеменко. Хороший ударник. У него есть основания рассчитывать на свою победу. Но я бы так уверен не был. Шлеменко может на опыте вытащить», — приводит слова Бурзиева РЕН ТВ.