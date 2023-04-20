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Где смотреть поединок Александр Шлеменко vs Ясубей Эномото 2. Самый громкий реванш года

Вишенкой на торте станет возвращение русской красавицы и королевы кикбоксинга Анастасии Яньковой.
Где смотреть поединок Александр Шлеменко vs Ясубей Эномото 2. Самый громкий реванш года
20 апреля 2023 09:30
автор: Владимир Киласьев
автор фото: allboxing.ru

Дата и время турнира Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия. Главный бой вечера Шлеменко – Эномото

В пятницу, 21 апреля 2023 года, во дворце гимнастики имени Ирины Винер Усмановой состоится долгожданный реванш, которого ждали 9 лет! В главном бою вечера по правилам кикбоксинга на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» встретятся Александр «Шторм» Шлеменко и швейцарец Ясубей Эномото. В первом поединке, правда по правилам ММА, россиянин одержал победу решением судей.

В со-главном бою турнира состоится ещё один реванш. Мариф Пираев постарается закрыть поражение, которое потерпел Родриго Капораля в 2019 году. Отметим, что кикбоксинг для этих бойцов - новый формат. Ярким событием должно стать возвращение в ринг королевы российского кикбоксинга Анастасии Яньковой. Её соперницей станет 19-летняя турчанка Сюденюр Бостанжи, которая в 2022 году стала чемпионкой по муай-тай.

Соцсети Анастасии Яньковой

Анастасия Янькова

Когда состоится турнир «Бойцовский клуба РЕН ТВ. Суперсерия»

Ранние прелимы начнутся 21 апреля в 23:00 мск

Предварительный кард стартует в 00:00 мск

Основной кард – в 00:30 мск

Прямая трансляция «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия»

Прямую трансляцию всего турнира проведет Телеканал РЕН ТВ.

Бои начнутся 21 апреля в 23:00 по мск.

Полный кард турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия»

Александр Шлеменко (61-15-1) - Ясубей Эномото (22-14-0)

Мариф Пираев (27-4-1) - Родриго Капораль (16-8-0)

Анастасия Янькова (5-1-0) - Сюденюр Бостанажи (0-0-0)

Геннадий Макарян (1-2-0) - Вадим Апсит (0-0-0)

Прогнозы на бой Шлеменко – Эномото

Российский боец ММА Иван Штырков фаворитом боя считает Эномото.
«У него были жесткие соперники, столкновения. Если он будет в таких же кондициях, а Александр в своих, в которых был в предыдущих боях, результат очевиден. Но это кикбоксинг, здесь раунды не по пять минут. Мне кажется, что фаворитом является Ясубей Эномото», - цитирует Штыркова пресс-служба RCC.

Боец ММА Борис Бурзиев считает, что у Шлеменко больше опыта, чем у Эномото.

«Похвально для спортсмена быть уверенным в победе. Эномото возрастной, не менее опытный, чем Шлеменко. Хороший ударник. У него есть основания рассчитывать на свою победу. Но я бы так уверен не был. Шлеменко может на опыте вытащить», — приводит слова Бурзиева РЕН ТВ.

источник: «Советский спорт»
Где смотреть поединок Александр Шлеменко vs Ясубей Эномото 2. Самый громкий реванш года
Где смотреть поединок Александр Шлеменко vs Ясубей Эномото 2. Самый громкий реванш года
Вишенкой на торте станет возвращение русской красавицы и королевы кикбоксинга Анастасии Яньковой.
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