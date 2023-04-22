Богатырь из России заставил американцев заткнуться. Их кумир не продержался и минуты!

В ночь на 23 апреля Сергей Павлович примет участие в турнире UFC Fight Night 222, где встретится в восьмиугольнике с Кёртисом Блэйдсом. Россиянин находится на хорошей серии из пяти побед: после проигрыша Алистару Овериму он не позволял ни одному своему сопернику дотянуть хотя бы до первого перерыва.

А двое из последних оппонентов и минуты не протянули – его удары сломили австралийца Тая Туивасу, не выдержал встречи в октагоне и дерзкий американец Деррик Льюис.

«ЧУТЬ КНИЖЕК НЕ ДОЧИТЫВАЕТ»

30 июля 2022 года Даллас воочию увидел звёзд Абсолютного бойцовского чемпионата, которые вышли биться в рамках турнира UFC 277. В октагоне появлялись Джулиана Пенья и Аманда Нунис, Брэндон Морено и Кай Кара-Франс. Российские любители смешанных единоборств с особым вниманием следили за полутяжем Магомедом Анкалаевым и тяжеловесом Сергеем Павловичем. Последнему предстояло сойтись в клетке с американцем Дерриком Льюисом, обидчиком сразу двух наших бойцов – Александра Волкова и Алексея Олейника. Мало того, что Чёрный Зверь побеждал россиян, так он ещё и о всех наших гражданах отзывался весьма нелицеприятно.

– Люди из России, Германии и так далее – они уже рождаются со значком свастики, – цитировал Льюиса Then24.

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Павлович не стал цепляться к этим словам, которые воспринял как откровенную провокацию, намекнув, что ему главное проделать свою работу в клетке, а не участвовать в заочных дискуссиях по темам народоведения.

– Я посмотрел пару его интервью, он чуть своеобразный. Тяжелый. Может, он чуть книжек не дочитывает. Что он говорит – мне неинтересно. У меня задача приехать, сделать свою работу и уехать. Это один человек из миллионов людей. И это просто боец, не политолог, ничего в этом роде. Его мнение вообще неважно, – говорил Павлович в беседе с «Матч ТВ».

Американец, не сумев зацепить соперника общими темами, решил нащупать слабое место, перейдя на личности. Льюис намекнул, что персона россиянина его настолько не интересовала, что боец до сих пор о нём ничего не знает.

– Льюис до сих пор не знает, кто я такой? Может, он в психолога играет. Как он может не знать? Человек столько лет в спорте, матерый волк. Так что все он прекрасно знает. Думаю, он так говорит, чтобы не было психологического давления, – приводил слова Павловича «РБ Спорт».

Вывести из себя русского богатыря до боя Льюис так и не сумел. Но, как отмечал Сергей, его соперник хитрый и подлый. Это означало, что неприятных сюрпризов от американца можно было ждать уже в октагоне.

ЛЬЮИС ПОВЕРЖЕН, ТАЙСОН НЕ ПОНЯЛ

Чёрный Зверь в поединке мог рассчитывать не только на хитрость, но также на превосходство в весе, опыте и поддержку публики. 37-летний уроженец Техаса в Далласе был своим, зрители его встретили восторженно. А вот гостю из России на американской арене были не слишком рады – Сергей попытался было наладить контакт с залом, поприветствовав болельщиков, но встретил лишь неодобрительный гул. Но что за дело Павловичу до американских любителей ММА за пределами октагона, когда его главный соперник на вечер находился внутри клетки?

Сергей будто бы не спешил начинать схватку, секунды шли, а он всё готовил атаку. Льюис делал примерно то же самое – в воздухе царило напряжение, два мощных бойца вот-вот должны были сойтись в беспощадной рубке. И это действительно произошло: американец сократил дистанцию, он нередко проделывал подобный номер и выходил из аналогичных передряг победителем. Но на этот раз брутально разнести соперника ему не удалось – тот просто оказался не по зубам.

Серия ударов от Павловича не вписывалась в сюжет, который держал в голове Льюис, но Сергея это не волновало. Не каждый из тяжелых ударов проходил, некоторые лишь слегка задевали голову Деррика, но их было достаточно, чтобы Чёрный Зверь потерялся. Противник Сергея просто перестал отвечать, а через несколько секунд сполз на настил, не выдержав знакомства с кулаками россиянина. Возможно, американский боец мог бы ещё встать и словить дополнительную порцию ударов, но рефери его пощадил, закончил бой.

Окровавленный Павлович эмоционально праздновал победу, публика пыталась испортить торжество неодобрительным гудением. Чёрный Зверь пытался спорить с рефери, а Майк Тайсон спокойно наблюдал из зала и вряд ли ожидал, что русский богатырь, разобравшись с Льюисом, захочет поговорить с ним.

– Майк, как тебе мой бокс, скажи? – поинтересовался Павлович.

Увы, Тайсон по-русски ничего не понял, и ответа не последовало. Зато о боксе Сергея теперь много чего знает поверженный Льюис, а в скором времени, будем надеяться, познает мощь удара российского бойца и Блэйдс.