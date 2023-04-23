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Уникальный рекорд русского десантника! Сергей Павлович нокаутировал американского громилу

Нашему тяжеловесу хватило 188 секунд на победу над Кёртисом Блэйдсом
Уникальный рекорд русского десантника! Сергей Павлович нокаутировал американского громилу
23 апреля 2023 05:47
автор: Антон Купреченков
автор фото: Carmen Mandato/Getty Images

Российский тяжеловес Сергей Павлович совершил очередной триумф, одержав шестую победу подряд в первом раунде и нокаутировав своего оппонента. Бой получился быстрым и драматичным для американского бойца. Павлович сразу занял центр октагона и начал оказывать давление на оппонента, работая серийно. Блейдс отстреливался джебами, пропустил оверхенд, который сбил его с ног, а потом попытался в греко-римском стиле пройти в корпус, но Сергей отреагировал, защитившись от попытки тейкдауна. На третьей минуте первого раунда Блейдс потерпел поражение. Сергей Павлович потряс его убойной тройкой, американец очутился на канвасе и был добит, рефери пришлось вмешаться и зафиксировать технический нокаут.

После победы Сергей Павлович сделал заявление, обозначив свои титульные амбиции:

«Всем большое спасибо, кто за меня болел. Вы не представляете, как тяжело я работаю — надеюсь, в этот раз мне дадут бонус. Где мой пояс? Дайте мой пояс. Кертису Блейдсу большое уважение, не хочу сказать ничего плохого. Но кто-то говорил, что он меня переведет. И что, ответьте! Сколько смотрел UFC, всегда бонусы давали страйкерам. Я могу бороться, но бонусы не дают! Иногда воруют, когда нокаутом выиграю — надеюсь, сейчас точно дадут. На самом деле, я предполагал, что Блейдс усовершенствует свою стойку и попытается зарубиться. Когда он прошел (в ноги) и понял, что борьба не работает, я начал делать свою работу».

Получилось эмоционально и по делу. Сомнений нет, что Сергей Павлович стал главным претендентом на титул чемпиона UFC в тяжелом весе, а бой действующего чемпиона организации Джона Джонса и Стипе Миочича выглядит менее актуальным. Все эти нюансы предстоит решить и обдумать руководству UFC, а мы поздравляем Сергея Павловича с очередной яркой победой.

Кстати, перед боем Сергей был замечен в казино. Более того, в сети появилось и видео этого события. Возможно это новая форма настроя на бой, а может и нет, но главное, что все прошло в лучшем виде и максимально успешно. Хотя сам Сергей воспринял это видео с крайним недовольством.

«Я никогда в жизни не играл в автоматы. Мне друг сказал: «Держи 100 долларов, сыграй». Я чуть поиграл, а какой-то засранец заснял это на видео. Первый раз в жизни играл в автомат. Проиграл», – сказал Павлович.

источник: «Советский спорт»
Уникальный рекорд русского десантника! Сергей Павлович нокаутировал американского громилу
Уникальный рекорд русского десантника! Сергей Павлович нокаутировал американского громилу
Нашему тяжеловесу хватило 188 секунд на победу над Кёртисом Блэйдсом
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