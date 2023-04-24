Первый соперник Ивана Емельяненко – легендарный бразилец! Его не финишировал даже Фёдор

26 мая в Москве состоится дебют Ивана Емельяненко в MMA. Третий брат семейства лишь в 35 лет созрел для того, чтобы выйти в октагон. И наконец-то определился соперник, который будет противостоять россиянину. В качестве оппозиции организаторы выбрали легендарного бразильца – Фабио Мальдонадо. Да-да, того самого, который выступал в UFC и дрался с Фёдором. 43-летний ветеран возвращается после практически годовалого простоя.

Профессиональная карьера Мальдонадо стартовала в далёком 2000 году. На её старте Фабио дрался исключительно с соотечественниками, выбирая для этого национальные лиги. В через 10 лет бразильца с рекордом 17-3 заметили в UFC, предложив ему контракт. Правда, в лучшем промоушене на планете «Стальная деревенщина» столкнулся с трудностями. Он завершил выступление с рекордом 5-6. Конечно, причиной этого стала и мощная оппозиция. В соперниках были Гловер Тейшейра, Стипе Миочич, Кори Андерсон.

Любопытно, что первым соперником после ухода из UFC был… Фёдор Емельяненко. И против него Мальдонадо выглядел очень конкурентно. Победа досталась россиянину лишь решением большинства судей, один из которых даже высмотрел ничью – 28-28, 29-28, 29-28. Но вообще взаимоотношения Фабио с Россией складываются не лучшим образом.



Источник фото: РИА Новости

Решением большинства Мальдонадо проигрывал Михаилу Мохнаткину, улетал в нокауты от Никиты Крылова, Ивана Штыркова, Сергея Харитонова и Кирилла Сидельникова. И только Курбана Омарова получилось поймать на треугольник и задушить. Статистика боёв против россиян – 1-5.

Теперь Фабио получил возможность улучшить рекорд. Всё-таки дебютант Емельяненко, пусть он и является братом легендарного Фёдора, вряд ли является грозной оппозицией. И опытный Мальдонадо сможет вдоволь покуражиться с ним. Возникает другой вопрос. Неужели никому не жалко Ивана, который в первом же своём поединке должен зарубиться с лютым бразильцем с приличным бэкграундом.