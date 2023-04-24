ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Первый соперник Ивана Емельяненко – легендарный бразилец! Его не финишировал даже Фёдор

У Мальдонадо грустная история взаимоотношений с Россией.
Первый соперник Ивана Емельяненко – легендарный бразилец! Его не финишировал даже Фёдор
24 апреля 2023 15:57
автор: Дмитрий Пожидаев
автор фото: UFC

26 мая в Москве состоится дебют Ивана Емельяненко в MMA. Третий брат семейства лишь в 35 лет созрел для того, чтобы выйти в октагон. И наконец-то определился соперник, который будет противостоять россиянину. В качестве оппозиции организаторы выбрали легендарного бразильца – Фабио Мальдонадо. Да-да, того самого, который выступал в UFC и дрался с Фёдором. 43-летний ветеран возвращается после практически годовалого простоя.

Профессиональная карьера Мальдонадо стартовала в далёком 2000 году. На её старте Фабио дрался исключительно с соотечественниками, выбирая для этого национальные лиги. В через 10 лет бразильца с рекордом 17-3 заметили в UFC, предложив ему контракт. Правда, в лучшем промоушене на планете «Стальная деревенщина» столкнулся с трудностями. Он завершил выступление с рекордом 5-6. Конечно, причиной этого стала и мощная оппозиция. В соперниках были Гловер Тейшейра, Стипе Миочич, Кори Андерсон.

Любопытно, что первым соперником после ухода из UFC был… Фёдор Емельяненко. И против него Мальдонадо выглядел очень конкурентно. Победа досталась россиянину лишь решением большинства судей, один из которых даже высмотрел ничью – 28-28, 29-28, 29-28. Но вообще взаимоотношения Фабио с Россией складываются не лучшим образом.

Источник фото: РИА Новости

Решением большинства Мальдонадо проигрывал Михаилу Мохнаткину, улетал в нокауты от Никиты Крылова, Ивана Штыркова, Сергея Харитонова и Кирилла Сидельникова. И только Курбана Омарова получилось поймать на треугольник и задушить. Статистика боёв против россиян – 1-5.

Теперь Фабио получил возможность улучшить рекорд. Всё-таки дебютант Емельяненко, пусть он и является братом легендарного Фёдора, вряд ли является грозной оппозицией. И опытный Мальдонадо сможет вдоволь покуражиться с ним. Возникает другой вопрос. Неужели никому не жалко Ивана, который в первом же своём поединке должен зарубиться с лютым бразильцем с приличным бэкграундом.

источник: «Советский спорт»
Первый соперник Ивана Емельяненко – легендарный бразилец! Его не финишировал даже Фёдор
Первый соперник Ивана Емельяненко – легендарный бразилец! Его не финишировал даже Фёдор
У Мальдонадо грустная история взаимоотношений с Россией.
24.04.2023 15:57
ММА
автор: Дмитрий Пожидаев
Уникальный рекорд русского десантника! Сергей Павлович нокаутировал американского громилу
Уникальный рекорд русского десантника! Сергей Павлович нокаутировал американского громилу
Нашему тяжеловесу хватило 188 секунд на победу над Кёртисом Блэйдсом
23.04.2023 05:47
ММА
автор: Антон Купреченков
Богатырь из России заставил американцев заткнуться. Их кумир не продержался и минуты!
Богатырь из России заставил американцев заткнуться. Их кумир не продержался и минуты!
Окровавленный Сергей Павлович отпраздновал триумф на глазах у разочарованной публики. А затем обратился к Тайсону.
22.04.2023 20:00
ММА
автор: Алексей Колесниченко
Шанс для гиганта из России. Где смотреть поединок Павловича и Блейдса?
Шанс для гиганта из России. Где смотреть поединок Павловича и Блейдса?
Российский тяжеловес Сергей Павлович может стать основным претендентом на пояс тяжелого веса UFC, но для этого нужно победить американца Кертиса Блейдса.
20.04.2023 11:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Где смотреть поединок Александр Шлеменко vs Ясубей Эномото 2. Самый громкий реванш года
Где смотреть поединок Александр Шлеменко vs Ясубей Эномото 2. Самый громкий реванш года
Вишенкой на торте станет возвращение русской красавицы и королевы кикбоксинга Анастасии Яньковой.
20.04.2023 09:30
ММА
автор: Владимир Киласьев
Два на раз? Братья Емельяненко решили побить Джигана
Два на раз? Братья Емельяненко решили побить Джигана
Неугомонный Александр Емельяненко готов драться с любым бойцом или не бойцом. Теперь он тянет за собой младшего брата Ивана.
18.04.2023 13:40
ММА
автор: Антон Купреченков
Тяжеловесы UFC в панике! Джонс уходит, а к титулу рвётся русский десантник
Тяжеловесы UFC в панике! Джонс уходит, а к титулу рвётся русский десантник
Тяжелый вес продолжает лихорадить. Расскажем, почему уходит Джонс и где Нганну и что ждет Сергея Павловича.
18.04.2023 09:15
ММА
автор: Антон Купреченков
«Я разберу Махачева». UFC спасают своего чемпиона от Царукяна?
«Я разберу Махачева». UFC спасают своего чемпиона от Царукяна?
Арман уверен, что сложнее него соперника у Ислама не будет. Но как добраться до чемпиона?
17.04.2023 14:14
ММА
автор: Антон Купреченков
До судейского решения бой не дойдет. Прогноз на поединок Павловича и Блейдса
До судейского решения бой не дойдет. Прогноз на поединок Павловича и Блейдса
22 апреля в рамках UFC 222 состоится поединок двух претендентов на бой с чемпионом тяжелого веса UFC Джоном Джонсом.
15.04.2023 03:26
ММА
автор: Антон Купреченков
В бой идут одни нокаутеры. Где смотреть UFC on ESPN 44?
В бой идут одни нокаутеры. Где смотреть UFC on ESPN 44?
16 апреля в США пройдет очередной турнир UFC. В главном бою вечера Макс Холлоуэй сразится с Арнольдом Алленом.
14.04.2023 13:11
ММА
автор: Антон Купреченков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика