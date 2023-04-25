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Джонс переедет Павловича. Перспективы лучшего русского тяжеловеса против легенды ММА из США

Российский тяжеловес Сергей Павлович триумфально одолел Кертиса Блейдса и стал главным претендентом на бой с действующим чемпионом UFC.
Джонс переедет Павловича. Перспективы лучшего русского тяжеловеса против легенды ММА из США
25 апреля 2023 12:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Сейчас все ММА-сообщество обсуждает гипотетический поединок между Джоном Джонсом и Сергеем Павловичем.

Джонс Джонс планирует подраться со Стипе Миочичем летом и завершить свою карьеру, но это все не очень точно. Все знают, что легенда очень непредсказуема и действует исходя исключительно из своей выгоды. Поединок со Миочичем воспринимается весьма скептически. Стипе не дрался два года, проиграл свой последний бой. Да, уступил Фрэнсису Нганну и что теперь? Почему он, не закрыв поражение, будет биться за титул? Вопросов много. Плюс, очевидно, что Джонс его победит. Все хотят увидеть поединок с Сергеем Павловичем, тут есть интрига, накал страстей и большой ажиотаж. Нас ждет столкновение бойцовских эпох, а не противостояние двух увядающих ветеранов.

UFC

Сергей Павлович

Расклад №1

Джон Джонс дожидается лета, бьется против Стипе Миочича, проводит ему кимуру или душит, может забивает в партере, а потом уходит непобежденным чемпионом UFC в тяжелом весе. Блестящее завершение карьеры и очень унылый вариант для нас.

Расклад №2

Джон Джонс вообще не будет драться. Просто уйдет и все. Кстати, тоже непобежденным. Тоже не очень интересно для аудитории следящей за ММА.

Расклад №3

Стипе Миочич отказывается от летнего боя. Это очень возможно. Неизвестно будет ли бывший чемпион вообще драться и тогда на первый план выходит Сергей Павлович, который является главным претендентом на титул тяжелого веса. До июля Сергей сможет нормально отдохнуть и пройти полноценный лагерь. Отказ от такого боя серьезно пошатнет позиции и авторитет Джонса. Если ситуация развернется таким образом, то драться придется.

Гипотетический бой Джонса и Павловича за титул чемпиона UFC в тяжелом весе

Однозначным фаворитом является Джон Джонс, на его стороне опыт и еще раз опыт. Американцу тридцать пять лет. Он никогда не проигрывал фактически, а его единственное статистическое поражение получилось в результате дисквалификации. Джон Джонс — настоящий универсал, у него классный тайский бокс, космические локти, отличная борьба в стойке и убойный грэпплинг. Последний раз Джонс побеждал нокаутом пять лет назад, огорчив Александра Густафссона. У него сильнейший тайминг и кардио. Пять раундов для Джонса не проблема.

Сергею Павловичу тридцать лет. Он откровенный нокаутер, но мы ничего не знаем о его борьбе и грэпплинге, а еще он не славился своим кардио в период выступления в России. Может это звучит не очень патриотично, но шанс у Сергея только один — нокаут. Джонс не станет долго испытывать судьбу в стойке, если там не будет получаться, то американец осуществит перевод. В партере Джонс включит локти, а потом будет пытаться провести сабмишен. Борьба в партере у Джонса лучше, тут даже не стоит рассуждать. Вдруг кто-то не согласен, то спросите Витора Белфорта. Если бой дойдет до решения, то Джонс победит, но решение в таком поединке очень маловероятно. Шансов у Павловича крайне мало, надежда только на быстрый нокаут, но кто-то представляет Джонса в нокауте?

источник: «Советский спорт»
Джонс переедет Павловича. Перспективы лучшего русского тяжеловеса против легенды ММА из США
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Российский тяжеловес Сергей Павлович триумфально одолел Кертиса Блейдса и стал главным претендентом на бой с действующим чемпионом UFC.
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