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«Гангстер» оформил удушку на улице в США и может сесть за решетку

Боец ММА Нейт Диаз стал участником настоящего гангстерского скандала и может очутиться в тюрьме.
«Гангстер» оформил удушку на улице в США и может сесть за решетку
25 апреля 2023 14:20
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Американский полусредневес Нейт Диаз всю жизнь позиционировал себя как гангстер. Он является уроженцем города Стоктон, который пользуется криминальной славой в США.

Нейт с раннего детства участвовал в уличных потасовках. Именно этот имидж он принес с собой в ММА. Вместе с братом Ником они создали гангстерский клан в ММА – Диазы, который всегда позиционировал себя с уличным криминалом. Разумеется, что все это было довольно публично и никаким криминалом братья не занимались. Нейт Диаз любит жаркие пресс-конференции, скандальные стердауны и не прочь покурить запрещенные вещества. Диаз постоянно становился участником скандалов, а несколько лет назад его клан почти подрался с командой Хабиба Нурмагомедова за кулисами турнира ONE FC. Нейта Диаза любят фанаты ММА, будем откровенны. Недавно «Стоктонский гангстер» завершил свой последний контракт с UFC и покинул промоушен, теперь он готовится провести боксерский поединок с блогером Джейком Полом.

Источник фото: социальная сеть братьев Диаз

22 апреля Нейт Диаз присутствовал на боксерском шоу Misfits Boxing в качестве зрителя. В какой-то момент он запустил бутылку в одного из участников Чейза Демура. «Стоктонского» гангстера выгнала охрана, но на улице он ввязался в массовую драку. Всей сути нам неизвестно. Есть видео, которое не демонстрирует полного масштаба конфликта, но там видно, что Нейт поймал на элементарный удушающий захват в стойке одного из участников, несколько раз пробил коленом в голову, сделав это больше для вида и не нанеся ущерба. Его оппонент очутился без сознания, что нормально в данной ситуации.

Задушенным оказался Родни Петерсен:

«Понятия не имею, что я сделал Нейту Диазу. Но вот что я скажу. Я вырублю его в следующий раз, когда увижу. Ты застал меня врасплох, чувак. Ты думал, что я Логан Пол? Что за ерунда?».

Никому неизвестный Родни Петерсен лукавит. Сомнительно, что Диаз перепутал его с братом Джейка Пола, там была потасовка и вышеуказанный гражданин точно не проходил мимо, в эпицентре драки.

Полиция штата Луизиана уже выдала ордер на арест Нейта Диаза за нанесение побоев второй степени, теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Сомнительно, что Нейта посадят. Возможно, что это часть раскрутки его боя с Джейком Полом.

источник: «Советский спорт»
«Гангстер» оформил удушку на улице в США и может сесть за решетку
«Гангстер» оформил удушку на улице в США и может сесть за решетку
Боец ММА Нейт Диаз стал участником настоящего гангстерского скандала и может очутиться в тюрьме.
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