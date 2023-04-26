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Очередного нокаута не избежать. Александр Емельяненко улетит от худенького блогера?

Российский тяжеловес, блогер и просто хороший человек Александр Емельяненко сразится с бойцом, который родился в год триумфа футбольной сборной Франции над Бразилией.
Очередного нокаута не избежать. Александр Емельяненко улетит от худенького блогера?
26 апреля 2023 12:30
автор: Антон Купреченков
автор фото: социальная сеть Евгения Ершова

Бойцовский клуб РЕН ТВ анонсировал очередной зубодробительный поединок Александра Емельяненко. 26 мая он будет биться против бойца поп-ММА Евгения Ершова.

Биография Емельяненко всем хорошо известна. Бойцу сорок один год, он является одним из первопроходцев российского ММА, бился в легендарном PRIDE FC, заслужив там популярность. За свою карьеру Александр проиграл всем топовым бойцам того времени. В последнее время его дела идут очень плохо, бойцу давно пора завершить карьеру, но он этого не делает, предпочитая биться по правилам поп-ММА, бокса и проигрывая там всем.

социальная сеть Александра Емельяненко

Свою популярность он приобрел благодаря блогу, который Ершов посвятил ставкам на спорт. За определенную сумму он делал прогнозы на разные события. Разумеется, блогера постоянно критиковали, обвиняя в мошенничестве. Потом Женя стал петь и снимать клипы, а его популярность росла в среде тинейджеров.

В 2022 Евгений Ершов решил попробовать себя в спорте, если подобные движения можно им назвать.

социальная сеть Евгения Ершова

Ершов начал биться с блогерами, рэперами и общественными деятелями по правилам поп-ММА. Многие смотрели его боксерский поединок с Михаилом Лазутиным, который «Лев Против». Тогда противостояние завершилось техническим нокаутом в пользу Ершова. Его весовая категория абсолютно неизвестна, а вес прыгает от легкого до полутяжелого, теперь еще и тяжелого. С настоящими бойцами Евгений никогда не дрался.

Теперь ему предстоит поединок с Александром Емельяненко. Разница в весе очевидна, но не это главное. Емельяненко очень давно потерял свой нокаутирующий удар и улетает в нокаут от любых оппонентов. Никакой спортивной составляющей в этом поединке нет, но его будут смотреть, а потом критиковать Александра за очередной провал. Будем надеяться, что Александр завершит карьеру после этого поединка, но это лишь надежды.

В последнем бою Александр Емельяненко уступил судейским решением Святославу Коваленко, побывав в двух нокдаунах. Его менеджер Никита Бурчак даже подал аппеляцию на это решение, но непонятно кому и куда, а главное зачем...

Особенно фанатское сообщество улыбает видео тренировок Александра, где он бьет по мешку с дедовской скоростью. В общем, полнейший сюр.

источник: «Советский спорт»
Очередного нокаута не избежать. Александр Емельяненко улетит от худенького блогера?
Очередного нокаута не избежать. Александр Емельяненко улетит от худенького блогера?
Российский тяжеловес, блогер и просто хороший человек Александр Емельяненко сразится с бойцом, который родился в год триумфа футбольной сборной Франции над Бразилией.
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