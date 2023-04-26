Очередного нокаута не избежать. Александр Емельяненко улетит от худенького блогера?

Бойцовский клуб РЕН ТВ анонсировал очередной зубодробительный поединок Александра Емельяненко. 26 мая он будет биться против бойца поп-ММА Евгения Ершова.
Биография Емельяненко всем хорошо известна. Бойцу сорок один год, он является одним из первопроходцев российского ММА, бился в легендарном PRIDE FC, заслужив там популярность. За свою карьеру Александр проиграл всем топовым бойцам того времени. В последнее время его дела идут очень плохо, бойцу давно пора завершить карьеру, но он этого не делает, предпочитая биться по правилам поп-ММА, бокса и проигрывая там всем.
Свою популярность он приобрел благодаря блогу, который Ершов посвятил ставкам на спорт. За определенную сумму он делал прогнозы на разные события. Разумеется, блогера постоянно критиковали, обвиняя в мошенничестве. Потом Женя стал петь и снимать клипы, а его популярность росла в среде тинейджеров.
В 2022 Евгений Ершов решил попробовать себя в спорте, если подобные движения можно им назвать.
Ершов начал биться с блогерами, рэперами и общественными деятелями по правилам поп-ММА. Многие смотрели его боксерский поединок с Михаилом Лазутиным, который «Лев Против». Тогда противостояние завершилось техническим нокаутом в пользу Ершова. Его весовая категория абсолютно неизвестна, а вес прыгает от легкого до полутяжелого, теперь еще и тяжелого. С настоящими бойцами Евгений никогда не дрался.
Теперь ему предстоит поединок с Александром Емельяненко. Разница в весе очевидна, но не это главное. Емельяненко очень давно потерял свой нокаутирующий удар и улетает в нокаут от любых оппонентов. Никакой спортивной составляющей в этом поединке нет, но его будут смотреть, а потом критиковать Александра за очередной провал. Будем надеяться, что Александр завершит карьеру после этого поединка, но это лишь надежды.
В последнем бою Александр Емельяненко уступил судейским решением Святославу Коваленко, побывав в двух нокдаунах. Его менеджер Никита Бурчак даже подал аппеляцию на это решение, но непонятно кому и куда, а главное зачем...
Особенно фанатское сообщество улыбает видео тренировок Александра, где он бьет по мешку с дедовской скоростью. В общем, полнейший сюр.