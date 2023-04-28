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Удар, удар, еще удар, опять удар - и вот. Кудряшов нокаутировал американца

Во Владикавказе состоялся турнир Pravda Boxing, в главном бою вечера Дмитрий Кудряшов одолел Сэма Шьюмейкера нокаутом в первом раунде и стал чемпионом организации в тяжелом весе.
Удар, удар, еще удар, опять удар - и вот. Кудряшов нокаутировал американца
28 апреля 2023 08:09
автор: Антон Купреченков
автор фото: социальная сеть братьев Диаз

Сэм Шьюмейкер не особо известен российской публике. Он с переменным успехом бился на голых кулаках, а по правилам бокса не дрался целых три года. Для многих результат сегодняшнего противостояния был очевиден. Дмитрию Кудряшову обязательно нужно было закрыть поражение от Сослана Асбарова, которое он потерпел в прошлом году. Бойцам организовали довольно пафосные выходы. Артисты в черкесках вынесли флаг России и США. Звучали гимны. Создалось впечатление, что Шьюмейкер не какой-то ноунейм, а топовый боксер, но бой продемонстрировал совсем обратное.

Оба бойца начали противостояние с взаимной обработки корпуса. Раз за разом они пытались пробивать печень и сажать дыхание друг друга. На 01.34 минуте первого раунда Кудряшов пробил встречный удар с правой руки, американец оказался на канвасе и не смог продолжить бой.

Данные поединок не продлился и полноценного раунда. Шьюмейкер остался рад, улыбался, нокаут оказался не глубоким, а его душу видимо грел гонорар.

Кудряшов одержал очередную победу, закрыл поражение и стал чемпионом Pravda FC в тяжелом весе.

Теперь все ждут возможного реванша с Сосланом Асбаровым или Вагабом Вагабовым, который несколько раз утверждал, что его поражение Кудряшову стало досадной случайностью.

источник: «Советский спорт»
Удар, удар, еще удар, опять удар - и вот. Кудряшов нокаутировал американца
Удар, удар, еще удар, опять удар - и вот. Кудряшов нокаутировал американца
Во Владикавказе состоялся турнир Pravda Boxing, в главном бою вечера Дмитрий Кудряшов одолел Сэма Шьюмейкера нокаутом в первом раунде и стал чемпионом организации в тяжелом весе.
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