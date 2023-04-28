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«Попал он, а победил я». Легендарный реванш, спустя 10 лет

Михаил Газаев и Константин Глухов оформили один из самых скандальных поединков в истории отечественного ММА, а теперь планируют реванш.
«Попал он, а победил я». Легендарный реванш, спустя 10 лет
28 апреля 2023 18:09
автор: Антон Купреченков
автор фото: M-1 Global

Скандальный поединок состоялся на турнире M-1 Global в Туле в 2013 году. На тот момент Михаил считался одним из самых перспективных надежд тяжелого веса в России. Он выиграл первый чемпионат страны по любительскому ММА и дебютировал в М-1. Выходцу из вольной борьбы достался уже не молодой, но опасный ударник Константин Глухов. Михаил Газаев дрался за Челябинский клуб РЕМ-93 и тренировался под руководством Чермена Бурдзиева. Тренерский штаб решил прибегнуть к хитрости. Понимая, что уровень ударной техники у бойцов слишком разный, Михаилу предложили весь бой находится на корточках, передвигаясь гусиным шагом и искать возможности тейкдауна. Напомним, что если боец находится на трех точках опоры, то его оппонент не может наносить удары ногами в голову, а Глухов славился именно ударами ног.

Источник фото: M-1 Global

Тула, главный бой вечера и Михаил на корточках. Свист, недоумение на лицах и истерика матчмейкера М-1 Александра Шулдякова, который постоянно высказывал свое мнение президенту организации Вадиму Финкельштейну. В каждом раунде Газаев переводил Глухова в партер и вел по очкам, что смотрелось просто нереально. В конце третьего раунда Глухов психанул и срубил Мишу хай-киком в голову. Помню, что в тот день я находился в углу Михаила и ринулся разбираться с командой Кости, но до драки не дошло, учитывая, что все мы были давно знакомы, а тут просто настигли эмоции. Кстати, Глухова дисквалифицировали за запрещенный удар, а победу отдали Михаилу Газаеву.

После боя покойный ринганонсер Артем Анчуков спросил Михаила о его тактике и получился легендарный ответ: «Мы развиваемся. Попал он, а победил я».

Константин Глухов говорил о реванше и провел еще девять поединков, потом переехал в Таиланд, попал в секту и с трудом из нее выбрался, последний раз он дрался в 2019 году.

Михаил полностью растерял всю свою поддержку, лишился тренера, покинул REM-93, а потом очутился в «местах не столь отдаленных». Его перерыв между боями составил шесть лет. Он вернулся в октябре 2022 и нокаутировал Юрия Киселева в первом раунде.

Реванш с Костей Глуховым

Второй бой состоится 14 июня в Ульяновске на совместном турнире Волга ММА и AMC Fight Nights. Оба бойца совершенно не находятся в бойцовских кондициях, учитывая, что у Михаила нет тренера, тренировочного лагеря, то в этом бою его нокаутируют без нарушений. Других вариантов просто нет.

Источник фото: Битва на Волге

Михаилу Газаеву сейчас тридцать четыре года. В его статистике четыре победы и одно поражение, которое он потерпел в любительской карьере, но оно занесено в профессиональный рекорд по ошибке.

Константину Глухову сорок три года. В его рекорде тридцать четыре победы и семнадцать поражений.

источник: «Советский спорт»
«Попал он, а победил я». Легендарный реванш, спустя 10 лет
«Попал он, а победил я». Легендарный реванш, спустя 10 лет
Михаил Газаев и Константин Глухов оформили один из самых скандальных поединков в истории отечественного ММА, а теперь планируют реванш.
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