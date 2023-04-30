Ронда из России оторвала ногу своей сопернице

Ирина Алексеева столкнулась с тяжелой весогонкой, но смогла собраться и достойно провести дебютный поединок в рамках UFC.

Русская Ронда не смогла уложиться в лимит женской легчайшей весовой категории. Благо, что ее соперница Стефани Эггер согласилась принять бой, но россиянке пришлось отдать 30% своего гонорара, а еще принять на себя нападки хейтеров.

Дебют Ирины Алексеевой состоялся в рамках турнира UFC Fight Night 223, который прошел в ночь с 29 на 30 апреля в США.

Сложно было ожидать долгого боя в стойке от двух базовых дзюдоисток. Эггер начала с лоу-киков, которые Ирина не заметила. Девушки зарубились в стойке, пропустив несколько обоюдных ударов. Через минуту они очутились у сетки. Алексеева попыталась провести бросок, но ее оппонентка очутилась за спиной, казалось, что Ирина отдает спину, но ей удалось выкрутиться и перейти на рычаг колена. Стефани Эггер не сразу оценила опасность и начала защищаться довольно поздно. Ирине удалось взять захват и провести болевой прием на ногу, одержав яркую победу в самом начале раунда.

Дебют получился действительно ярким. Эксперты не особо верили в россиянку, ставя на ее соперницу и победу судейским решением. Ирина смогла взорвать мир женского ММА и громко заявила о себе в лучшем мировом промоушене.

Отдельно стоит отметить, что в углу Алексеевой находилась многократная чемпионка мира по самбо и боец PFL Марина Мохнаткина, которая эмоционально вела и поддерживала Ирину в этом скоротечном противостоянии.