ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Где смотреть UFC 288 с боем Стерлинга и Сехудо и непобежденного Евлоева

Возвращение легенды и новый вызов для непобедимого россиянина.
Где смотреть UFC 288 с боем Стерлинга и Сехудо и непобежденного Евлоева
05 мая 2023 22:00
автор: Дмитрий Пожидаев
автор фото: vk.com/ufc

В ночь с 6 на 7 мая в американском Ньюарке пройдет очередной номерной турнир UFC 288. В главном поединке вечера встретятся действующий чемпион промоушена в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг и бывший двойной чемпион лиги Генри Сехудо. Также в главном карде свои поединки проведут подопечный Хабиба Нурмагомедова Белал Мухаммад и непобедимый россиянин Мовсар Евлоев.

Где смотреть UFC 288

  • Начало турнира: 01:00 по Москве (основной кард стартует в 5 утра);
  • Трансляция: UFC Fight Pass / «Матч Боец» / «Матч ТВ» (только главный кард).

Главные поединки:

  • Алджамейн Стерлинг – Генри Сехудо;
  • Белал Мухаммад – Гилберт Бернс;
  • Джессика Андрадэ – Ян Сяонянь;
  • Мовсар Евлоев – Диего Лопес;
  • Крон Грейси – Чарльз Жорден.

Прелимы:

  • Дрю Добер – Мэтт Фревола;
  • Кеннеди Нзечакву – Дэвин Кларк;
  • Кэлинн Уильямс Роландо Бедоя;
  • Марина Родригеc Вирна Яндироба;
  • Брэкстон Смит Паркер Портер;
  • Филипп Хоуз Икрам Алискеров;
  • Рафаэль Эстевам Жалгас Жумагулов;
  • Джозеф Холмс Клаудио Рибейро;
  • Даниэл Сантос Джонни Муньоз

Битва титанов

Генри Сехудо уже вписал свое имя золотыми буквами в историю UFC. Олимпийский чемпион 2008 года сумел построить успешную карьеру в ММА и стать двойным чемпионом промоушена, завоевав титульные пояса в наилегчайшем и легчайшем весах. Но стоит учитывать, что последний раз Сехудо появлялся в октагоне в 2020 году.

Алджамейн Стерлинг уже давно отобрал пояс у Петра Яна, тем самым положив начало черной полосы в карьере россиянина. В своем последнем поединке американец деклассировал легенду UFC Ти Джея Диллашоу, буквально избив его, как дитя. Вопросы о фаворите противостояния излишни. Но тем не менее пример Джон Джонса говорит нам о том, что в этой лиге возможно все.

Поединок непобедимого россиянина

Непобежденный россиянин Мовсар Евлоев уже в топ-10 и рвется в первую «пятерку» полулегкого веса. Его соперником на турнире UFC 288 должен был стать американец Брайс Митчелл, но он снялся из-за травмы. На замену ему пришел бразилец Диегу Лопес, который также не знает поражений. Но у россиянина серия составляет 16 поединков, у его соперника всего 6.

Евлоев смотрится куда сильнее, чем Лопес. Сенсацию в этом поединке мы вряд ли увидим.

Источник фото: vk.com/ufc

Новый чемпион в команде Хабиба

Подопечный Нурмагомедова Мухаммад уверенно шагает в рейтинге лучших бойцов UFC в полусреднем весе. Победная серия палестинца составляет уже восемь поединков. Последний раз он на турнире UFC 280 отправил Шона Брэди отдыхать уже во втором раунде. Секундантом Мухаммада был легендарный Хабиб.

Сейчас боец располагается на четвертой строчке и уверенно идет за поясом Леона Эдвардса. Очередным шагом к титульнику станет противостояние с Гилбертом Бернсом, который ниже Мухаммада всего на одно место. Бразилец провел последний поединок всего месяц назад. На прошлом номерном турнире он отправил на пенсию Хорхе Масвидаля.

Противостояние станет действительно захватывающим и по уровню накала вполне способно затмить главный бой вечера.

источник: «Советский спорт»
Где смотреть UFC 288 с боем Стерлинга и Сехудо и непобежденного Евлоева
Где смотреть UFC 288 с боем Стерлинга и Сехудо и непобежденного Евлоева
Возвращение легенды и новый вызов для непобедимого россиянина.
05.05.2023 22:00
ММА
автор: Дмитрий Пожидаев
Ронда из России оторвала ногу своей сопернице
Ронда из России оторвала ногу своей сопернице
Российская спортсменка дебютировала в UFС, одержав победу болевым приемом.
30.04.2023 08:42
ММА
автор: Антон Купреченков
«Попал он, а победил я». Легендарный реванш, спустя 10 лет
«Попал он, а победил я». Легендарный реванш, спустя 10 лет
Михаил Газаев и Константин Глухов оформили один из самых скандальных поединков в истории отечественного ММА, а теперь планируют реванш.
28.04.2023 18:09
ММА
автор: Антон Купреченков
Удар, удар, еще удар, опять удар - и вот. Кудряшов нокаутировал американца
Удар, удар, еще удар, опять удар - и вот. Кудряшов нокаутировал американца
Во Владикавказе состоялся турнир Pravda Boxing, в главном бою вечера Дмитрий Кудряшов одолел Сэма Шьюмейкера нокаутом в первом раунде и стал чемпионом организации в тяжелом весе.
28.04.2023 08:09
ММА
автор: Антон Купреченков
Очередного нокаута не избежать. Александр Емельяненко улетит от худенького блогера?
Очередного нокаута не избежать. Александр Емельяненко улетит от худенького блогера?
Российский тяжеловес, блогер и просто хороший человек Александр Емельяненко сразится с бойцом, который родился в год триумфа футбольной сборной Франции над Бразилией.
26.04.2023 12:30
ММА
автор: Антон Купреченков
«Гангстер» оформил удушку на улице в США и может сесть за решетку
«Гангстер» оформил удушку на улице в США и может сесть за решетку
Боец ММА Нейт Диаз стал участником настоящего гангстерского скандала и может очутиться в тюрьме.
25.04.2023 14:20
ММА
автор: Антон Купреченков
Джонс переедет Павловича. Перспективы лучшего русского тяжеловеса против легенды ММА из США
Джонс переедет Павловича. Перспективы лучшего русского тяжеловеса против легенды ММА из США
Российский тяжеловес Сергей Павлович триумфально одолел Кертиса Блейдса и стал главным претендентом на бой с действующим чемпионом UFC.
25.04.2023 12:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Первый соперник Ивана Емельяненко – легендарный бразилец! Его не финишировал даже Фёдор
Первый соперник Ивана Емельяненко – легендарный бразилец! Его не финишировал даже Фёдор
У Мальдонадо грустная история взаимоотношений с Россией.
24.04.2023 15:57
ММА
автор: Дмитрий Пожидаев
Уникальный рекорд русского десантника! Сергей Павлович нокаутировал американского громилу
Уникальный рекорд русского десантника! Сергей Павлович нокаутировал американского громилу
Нашему тяжеловесу хватило 188 секунд на победу над Кёртисом Блэйдсом
23.04.2023 05:47
ММА
автор: Антон Купреченков
Богатырь из России заставил американцев заткнуться. Их кумир не продержался и минуты!
Богатырь из России заставил американцев заткнуться. Их кумир не продержался и минуты!
Окровавленный Сергей Павлович отпраздновал триумф на глазах у разочарованной публики. А затем обратился к Тайсону.
22.04.2023 20:00
ММА
автор: Алексей Колесниченко
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика