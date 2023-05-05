Где смотреть UFC 288 с боем Стерлинга и Сехудо и непобежденного Евлоева

В ночь с 6 на 7 мая в американском Ньюарке пройдет очередной номерной турнир UFC 288. В главном поединке вечера встретятся действующий чемпион промоушена в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг и бывший двойной чемпион лиги Генри Сехудо. Также в главном карде свои поединки проведут подопечный Хабиба Нурмагомедова Белал Мухаммад и непобедимый россиянин Мовсар Евлоев.

Где смотреть UFC 288

Начало турнира: 01:00 по Москве (основной кард стартует в 5 утра);

01:00 по Москве (основной кард стартует в 5 утра); Трансляция: UFC Fight Pass / «Матч Боец» / «Матч ТВ» (только главный кард).

Главные поединки:

Алджамейн Стерлинг – Генри Сехудо;

Белал Мухаммад – Гилберт Бернс;

Джессика Андрадэ – Ян Сяонянь;

Мовсар Евлоев – Диего Лопес;

Крон Грейси – Чарльз Жорден.

Прелимы:

Дрю Добер – Мэтт Фревола;

Кеннеди Нзечакву – Дэвин Кларк;

Кэлинн Уильямс – Роландо Бедоя;

Роландо Бедоя; Марина Родригеc – Вирна Яндироба;

Вирна Яндироба; Брэкстон Смит – Паркер Портер;

Паркер Портер; Филипп Хоуз – Икрам Алискеров;

Икрам Алискеров; Рафаэль Эстевам – Жалгас Жумагулов;

Жалгас Жумагулов; Джозеф Холмс – Клаудио Рибейро;

Клаудио Рибейро; Даниэл Сантос – Джонни Муньоз

Битва титанов

Генри Сехудо уже вписал свое имя золотыми буквами в историю UFC. Олимпийский чемпион 2008 года сумел построить успешную карьеру в ММА и стать двойным чемпионом промоушена, завоевав титульные пояса в наилегчайшем и легчайшем весах. Но стоит учитывать, что последний раз Сехудо появлялся в октагоне в 2020 году.

Алджамейн Стерлинг уже давно отобрал пояс у Петра Яна, тем самым положив начало черной полосы в карьере россиянина. В своем последнем поединке американец деклассировал легенду UFC Ти Джея Диллашоу, буквально избив его, как дитя. Вопросы о фаворите противостояния излишни. Но тем не менее пример Джон Джонса говорит нам о том, что в этой лиге возможно все.

Поединок непобедимого россиянина

Непобежденный россиянин Мовсар Евлоев уже в топ-10 и рвется в первую «пятерку» полулегкого веса. Его соперником на турнире UFC 288 должен был стать американец Брайс Митчелл, но он снялся из-за травмы. На замену ему пришел бразилец Диегу Лопес, который также не знает поражений. Но у россиянина серия составляет 16 поединков, у его соперника всего 6.

Евлоев смотрится куда сильнее, чем Лопес. Сенсацию в этом поединке мы вряд ли увидим.

Источник фото: vk.com/ufc

Новый чемпион в команде Хабиба

Подопечный Нурмагомедова Мухаммад уверенно шагает в рейтинге лучших бойцов UFC в полусреднем весе. Победная серия палестинца составляет уже восемь поединков. Последний раз он на турнире UFC 280 отправил Шона Брэди отдыхать уже во втором раунде. Секундантом Мухаммада был легендарный Хабиб.

Сейчас боец располагается на четвертой строчке и уверенно идет за поясом Леона Эдвардса. Очередным шагом к титульнику станет противостояние с Гилбертом Бернсом, который ниже Мухаммада всего на одно место. Бразилец провел последний поединок всего месяц назад. На прошлом номерном турнире он отправил на пенсию Хорхе Масвидаля.

Противостояние станет действительно захватывающим и по уровню накала вполне способно затмить главный бой вечера.