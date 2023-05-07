Чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг победил соотечественника Генри Сехудо в главном бою турнира UFC 288, который прошел в Нью-Джерси. Этот поединок стал первым для Сехудо за последние три года.

В 2020 году бывший двойной чемпион промоушена в наилегчайшем и легчайшем весе решил покинуть большой спорт. Но большие деньги и шум толпы снова привели его в октагон, где ему не суждено было снова оказаться в роли триумфатора.

По ходу поединка было видно, что Сехудо очень далек от пика своих кондиций. Годы без опыта выступлений сделали свое дело, Стерлинг раз за разом наносил мощные удары по голове и корпусу соперника. Он был намного проворнее, чем легендарный боец.

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Из положительных моментов можно выделить фирменные хай-кики Сехудо, которые он не разучился делать. Также у бойца был шанс задушить Стерлинга гильотиной в начале поединка, но попытка провалилась.

После того, как Стерлинг отстоял свой пояс, Сехудо не был особо расстроен результатом. Он с достоинством прошел через это, но явно боец рассчитывал на большее в этом бою. В беседе с журналистами легенда единоборств заявил, что возможно, мы видим его в октагоне последний раз.

У Сехудо не вышло повторить сенсацию Джона Джонса, но при этом боец подарил всем нам 30 минут ностальгии по тем временам, когда трава была зеленее и небо голубее, и деревья выше. Спасибо ему за это.