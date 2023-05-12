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Иван Штырков: драться с Емельяненко — то же самое, что с ребенком

Российский боец ММА Иван Штырков 13 мая проведёт поединок с двукратным обладателем Кубка мира по кикбоксингу Петром Романкевичем. Перед боем россиянин пообщался с журналистами.
Иван Штырков: драться с Емельяненко — то же самое, что с ребенком
12 мая 2023 13:33
автор: Никита Плохих
автор фото: RCC

— Как настрой на бой?

— Всем добрый день, все отлично, вес? сделан. Сейчас у Романкевича процедура взвешивания. Завтра замес.

— Ты знаешь причину, почему так случилось с Немковым?

— Как мне сказали, травмировал колено.

— Как ты отреагировал на разговоры о возможной замене Дацика?

— Я так же отреагировал на те правила, по которым предлагали бой с ним. Еще раз говорю, я не пойду ни на каких условиях. Есть разные виды спорта, RCC начинает их развивать. У нас есть кулачка, кикбоксинг, бокс, ММА — вот в этих видах спорта есть устоявшиеся правила и регламент проведения поединков. А то, на что, вроде как, склоняют руководители Дацика. Что-то там три по три, бокс, в маленьких перчатках, в клетке. Вы представляете? Это босиком. Я такое видел, по-моему такое делали с Мандрагоном. Эту грязь собственноручно в RCC и ММА я не внесу никогда.

— Ты представляешь RCC, а она была заинтересована в этом поединке. Насколько для тебя это удивительно?

— Лига была заинтересована в этом бое, поскольку надо было оставить какую-то медийную составляющую. Но есть вещи дороже, чем хайп, медиа и деньги. Есть честь, спорт, его философия. Поэтому еще раз говорю, с таким дерьмом в RCC я не зайду.

— Если бы это были классические правила, ты бы был готов?

— Да, так я так и сказал. Выберите нормальный вид спорта. Есть кулачные — пожалуйста, три по две — погнали, есть бокс (больше четырех раундов) — погнали. Три по три даже любители сейчас не дерутся, как мне кажется. Есть кикбоксинг, ноги, руки — погнали. Есть ММА — летс гоу. Все остальное — говно, которое не нужно развивать и пропагандировать.

— Сейчас много говоришь о кулачке. Стоит ли тебя ждать на следующем бою RCC Hard?

— Надо узнать, когда он будет. У руководителей, организаторов и промоутером есть желание провести в конце лета, но это только разговоры. Даже не инсайдерская информация, просто между собой.

— С кем бы тебе хотелось выйти по кулачке?

— А вот с тем же Дациком. Если организация хочет пошуметь, сделать его именно тем персонажем, который должен навести шум в RCC Hard, давайте. Но это если мы договоримся об условиях, тогда я согласен.

Источник фото: URAL FC

— В марте вы говорили об обратном. Что изменилось за 2 месяца?

— Ну я то тогда уже знал, по каким правилам он дерется, и что бои с ним из себя представляют. Я имел ввиду уже тогда регламенты этих соревнований, которые я видел. Тот же ММА с Дациком три по три. Я на тот момент это и говорил, ничего не поменялось. По факту я сейчас так и говорю. Я бы мог согласится и был бы этот бой с Дациком, но для меня RCC и сам спорт — моя жизнь , я не хочу такое делать.

— А какое-то встречное предложение от вас будет? Они предложили вот такой странный формат.

— Я сказал три по пять ММА. Они сказали нет. Я в ответ предложил кикбоксинг, ММА. В харде логически есть профессиональный кикбоксинг и профессиональный ММА. И у того, и другого вида спорта есть свой регламент проведения соревнований. Но на то, ни на другое Дацик и его представители не были согласны, предложив вот это.

— Я помню, ты говорил, что готов ворваться в кулачку за 10-15 миллионов рублей. А вот за возможный бой с Дациком в кулачке ты должен заработать больше или меньше этой суммы?

— А ценники такие же, какая разница?

— Это же будет супер-медийный бой.

— Ну, если захотят заплатить больше, то пусть платят. Я имею ввиду, если организаторы посчитают, что этот бой стоит больше, чем какая-то определённая сумма, скажем 10-15 миллионов, я не буду отказываться от этих денег. Если это супер-медийный бой, то его надо раскручивать и за него надо платить, вот и все. Как-то так, я думаю, строится профессиональный спорт. Пожалуйста, я предложил эту идею изначально, когда Николаю Гременко пришла такая идея, с ним связались, сделать такую замену, не, у нас есть RCC Hard, где такое похожее противостояние. В принципе, можно попробовать.

— А если предложат бой с Сашей Емельяненко?

— Нет, никогда. Вы что? А потом предложат бой с инвалидом? А потом предложат бой с одноруким человеком или с женщиной? Это примерно то же самое. Предлагать такое профессиональному бойцу — как будто оскорбление.

Не в плане того, что Александр не достоин такого. Говорю, это просто как подраться с ребенком. Вы все на данный момент понимаете, что все, Александра как спортсмена на данный момент нет. Еще тогда надежда была, но после боя с Дациком стало понятно, что скорее всего его нейронные связи в голове невозможно восстановить до прежнего уровня, чтобы он видел удары, реагировал на них. После последних событий с ним, я думаю, он добил их до конца.

Источник фото: РИА Новости

— А будешь следить за его следующим боем?

— Нет. Там же, по-моему, что-то ужасное.

— Там блогер.

— Вот. Ну Кайк это же не бой?

— Ну, медийный бой.

— У меня есть одно выражение на такие бои. Но цензура.

— Иван — брат Александра, ваш тёзка. Вы пересекались с ним?

— Нет, я слышал, что он, по-моему, где-то у Сереги Кочерева тренировался. Нет, ни разу. Они к нам, ребята, приходят на спарринги, но он не приходил, — передает слова Штыркова корреспондент «Советского спорта» Никита Плохих.

источник: «Советский спорт»
Иван Штырков: драться с Емельяненко — то же самое, что с ребенком
Иван Штырков: драться с Емельяненко — то же самое, что с ребенком
Российский боец ММА Иван Штырков 13 мая проведёт поединок с двукратным обладателем Кубка мира по кикбоксингу Петром Романкевичем. Перед боем россиянин пообщался с журналистами.
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