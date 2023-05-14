Иван Штырков: главное, не побывать на месте порноактера

– Иван, как оцениваешь победу, какие эмоции?

– От страха глаза велики, может поэтому не понимая самой сути ведения боя по кикбоксингу я просто дрался. Мне давали ребята совет, которые понимали против кого я выхожу. Мне один из лучших тренеров по кикбоксингу – Андрей Сергеевич Гредин давал советы. Мое видение боя и его совет, они совпали. Мне нужно было делать драку, и я ее сделал, потому что понимал, что уровень именно кикбоксинга классического у меня не на таком высоком уровне. И если честно, я не дрался с такими высокими парнями.

Источник фото: RCC

– Как самочувствие, в конце поединка было видно, что тяжело двигаешься.

– Одна нога болит, которой я отбивал лоукик, вторая болит, потому что ее отбили. В конце, не казалось, что бьют по голове. Думал, когда ты переведешь, что лучше на голову. Потому что голова еще бы пару ударов выдержала, а нога не выдерживала. Вот эта специфика кикбоксинга плюс антропометрия и я понимал, что он будет ее мне отбивать. Но кикбоксеры и славятся своей комбинаторикой, они не бьют одиночные удары ногами, зачастую они их прикрывают руками. Тяжело среагировать на то и на другое, если нет этого в моторике и в голове. Поэтому от рук я еще как-то защищался, а нога была вся у меня отбита.

– Что было у тебя в голове, когда судьи объявили экстра-раунд?

– На самом деле я настраивался на экстра-раунд изначально, потому что то судейство, которое ведется по ММА и по кикбоксингу, нам не дают никаких домашних побед. Мне иногда кажется, что нас еще судят жестче, чем соперника. На самом деле после третьего раунда я понимал, что у меня из проблем только нога. Парни мне говорили, что он подзадышал, а я все равно не могу оценить, потому что нет опыта. В ММА я бы видел сдыхает он или нет. Здесь же стоит, но он реально подсдох и то, что я поднасыпал побольше в область головы и корпуса, вот это и сыграло решающую роль. Я охренел, когда услышал про экстра-раунд, хорошо, что ментально был готов. И физически вы видите, что я дышу. По кране мере в кикбоксинге 4 по 3 в таком темпе, я думаю, что это достойно.

Источник фото: RCC

– Когда понял, что тебе удается этот поединок?

– До сих пор не понял. В экстра-раунде я понимал, что он нокаутер и у него есть колени, он прикормил мою ногу, чтобы перевести хайкиком на голову дальний и вот на этом была фокусировка.

– В какой момент ты получил сечку?

– Вот, в последнюю секунду, мы сошлись близко, и получился не бэкфист, а бэкфист локтем. Я прям почувствовал, что меня разрезало. На самом деле я обрадовался, немного крови в моих боях не хватает.

– Насколько тяжело было дать отпор такому профессиональному кикбоксер, как Петр?

– Это не просто кикбоксер, это международник и я сам международник по самбо, и если бы он вышел по самбо, понятно, что какой был бы разброс.

Источник фото: RCC

– Готов провести еще один поединок в кикбоксинге?

– Нет, мне хватит.

– Что больше понравилось по ощущениям: боксировать или кикбоксировать?

– Мне кикбоксинг поближе. В боксе с Магой Исмаиловым было сложновато, он еще быстрее, чем я. Но здесь я быстрее. Решает все доля секунды, мне здесь было удобно.

– Ты уступил Магомеду по боксу, уступил по ММА. А по кикбоксингу чувствуешь, что мог бы выиграть?

– Я всегда чувствовал, что мог выиграть. По боксу я не уступил. Я не считаю, что проиграл тот бой.

Источник фото: RCC

– В боксе бы с ним еще раз подрались?

– Да я сам против этого. Это уже какой-то мейнстрим. Не знаю, кому-то это нравится. Не думаю, что Магомед выйдет по кикбоксингу, потому что у него очень болят колени, и эти лоу-кики и так далее – просто не его.

– Насколько актуален сейчас бой с Немковым?

– Думаю, что все, на этом мы закончим. Уже четыре раза не можем сойтись в клетке.

– А что дальше? Реально ли с Дациком?

– Кулачка. Кулачка, большие деньги – погнали. Реально.

– Он согласится с тобой драться по классическим правилам?

– Кикбоксинг, ММА, спросите у него. Я не знаю, сейчас же он отказался.

Источник фото: RCC

– А если не Дацик, то кто?

Честно, не хочу драться с Дациком. Это уже как имя нарицательное. Он там говорит обо мне, я отвечаю. Было предложение на этот вечер – Дацик, поэтому эта тема и развивается. Я бы никогда не предложил. Есть много достойных спортсменов, с которыми можно зарубиться. Если прям так хотите этого боя, давайте обсуждать какие-то сверх-условия, правила, я не знаю. Давайте, может быть, если организация будет согласна. По сути столько шума из-за очередного боя, это уже не интересно, сами понимаете.

– Перед боем с Магой ты побыл спартанцем в промо-ролике, теперь матрица. Кого еще планируешь сыграть?

Главное, не побывать на месте порноактера. Слишком много фантастики. На самом деле мне очень нравится фильм «Троя», Ахиллес, Бред Питт в этой роли был красавчиком. «Властелин колец» если только, «Джон Уик».

Источник фото: RCC

– На что потратишь выигрыш?

– Честно, не знаю. В последние секунды я уже не ходил, а на костылях двигался и думал: «Так, ну у меня выход-победа как в ММА. Я же не должен упасть за последние 30 секунд, это слишком дорого мне обойдется». На самом деле я все в семью, недвижимость, что-то такое. Я не живу как-то роскошно и богато. Хочется потом, когда вот это все откажет, радовать себя походом в кино или поездкой в Турцию, чтобы у родителей было хорошая достойная пенсия и старость. Больше мне ничего не надо в этой жизни. У меня лучшая работа, лучшая команда, лучший наставник и руководитель, который поддерживает и верит в меня.

– Как сейчас ногу ощущаешь?

– Нет ноги. Но такое мясо пробить очень сложно. Я больше волнуюсь за голеностоп.