Жена бойца UFC изменила ему с другом прямо в первую брачную ночь!

Тим Эллиотт – яркий боец наилегчайшего дивизиона UFC. Особенных звёзд с неба американец никогда не хватал. Да, был победителем реалити-шоу The Ultimate Fighter. Но в лучшем промоушене на планете чаще проигрывал – 8-10. При этом организация даже давала ему возможность на титульник. Но поражение от Деметриуса Джонсона перечеркнуло надежды на пояс.

В последнее время результаты Эллиотта откровенно пошли на спад. И Тим решил поделиться шокирующим признанием. Оказывается, в семье американца произошла настоящая драма. Разом боец лишился и любимой супруги, и лучшего друга. В своих социальных сетях Эллиотт рассказал подробности предательства со стороны самых близких людей.

«Хотите увидеть нечто мерзкое? Это моя «жена» читает клятву моей дочери на нашей свадьбе! Парень, держащий микрофон, был моим «другом и коллегой по команде» Моя жена изменила мне с ним в ту же ночь! И у них были отношения весь наш «брак», – написал Эллиотт, прикрепив фотографию со своей свадьбы.

Источник фото: соцсети Тима Эллиотта

Семью Эллиотта и Джини Мазани разбил Кевин Крум. Он, к слову, также является профессиональным бойцом. И тоже выступал в UFC – где провёл четыре поединка. Правда, в лучшем промоушене планеты провалился тотально. Сначала один из боёв был оставлен без решения. А затем последовала серия из трёх поражений. После этого Кевин покинул организацию и сейчас выступает в Synergy FC.

История грустна и от того, что Эллиотт и Мазани на протяжении длительного времени были вместе. А свадьбу они сыграли 28 июля 2020 года. И Джина… тоже профессиональный боец. Все в этом любовном треугольнике тренировались бок о бок. И Тим даже не мог подумать, что дружба обернётся жутким предательством со стороны самых близких людей.

Источник фото: Getty Images

К сожалению, других фактов об этой ситуации пока нет. Эллиотт решил не раскрывать подробности того, как именно он отреагировал на поведение супруги и лучшего друга. Возможно, возмездие в виде кулаков настигло разлучника и предателя.

Но, быть может, именно все эти факторы мешали Тиму проявить себя в UFC. И теперь ситуация будет лишь налаживаться. В последнем бою американец одержал победу над Тагиром Уланбековым. Надеемся, этот парень найдёт в себе силы и ещё пошумит в октагоне!