Емельяненко вырубили первым же ударом. Сколько ещё ему позориться?

Самое болезненное поражение Александр Емельяненко потерпел от Вячеслава Дацика. Физическая форма Александра не выдерживала никакой критики, и это с учётом того, что он прошёл солидный восстановительный процесс в екатеринбургской областной клинике. Там с бойцом работали лучшие врачи.

Но уже на медиа-неделе стало понятно, что реакция и скорость работы руками у Александра на низком уровне. Да и те ролики, которые он выкладывал на подготовительном этапе буквально кричали о том, что двигается он как в замедленном кино.

Все те опасения, что были до боя оправдались раньше, чем мы все ожидали. Дацик, в своём колхозном стиле просто снёс легендарного бойца с ринга. Александр улетел в глубочайший нокаут, не продержавшись даже одного раунда. Что там, даже половины первого раунда, а если быть точнее - 13 секунд.

ВОРЗРОДИТЬСЯ ИЛИ ДАТЬ ШАНС БРАТУ?

Сегодня за брата Фёдора ещё страшнее. Мы видим, в каком он сейчас состоянии, зависимость не ушла, нейронные связи восстановить уже не получится. Емельянкенко будет драться с очередным блогером, но проблема в том, что это молодой парень, который реально занимается единоборствами.

Помимо Саши, на турнире RCC примет третий из братьев Емельяненко - Иван. Это будет его первый бой спустя долгое время анонсов и замен соперников. Для Ивана бой Александра Леденёва - шанс занять свое место в мире MMA. И в отличие от Александра, ему предстоит бой против профессионального дзюдоиста, призёра чемпионатов мира. Все активнее идут разговоры о том, что это будет последний бой Александра, потому, возникает вопрос: Саша, не пора ли уступить место младшим?

Источник фото: соцсети Ивана Емельяненко (Иван справа)

КТО ТАКОЙ ЕРШОВ?

Евгений Ершов - блогер, который начал свое восхождение в медиа-поле с продажи прогнозов в закрытом телеграмм канале. После того, как каперство подверглось критике, он сменил вектор своей деятельности.

Ершов создал свой канал на YouTube под названием ERSHOV, где снимал различные челленджи и музыкальные клипы. По мере стремительного развития канала блогер зашел на территорию боев и стал частым гостем в поп-MMA.

На его счету восемь поединков, четыре из которых закончились поражением, а в оставшихся он одержал победу. Став одним из самых медийных персонажей в данном сегменте, ему предложили бой с Александром Емельяненко.

Источник фото: соцсети Евгения Ершова

На данный момент его Instagram (запрещенная на территории Российской Федерации платформа) насчитывает более пяти миллионов подписчиков, а его видео на YouTube стабильно набирают миллионы просмотров.

Также, на его YouTube-канале выходит шоу Patriot, которое создается при сотрудничестве с Федерацией Бокса России.

26 апреля было объявлено о проведении боя. За 6 дней до анонса блогер предпринял не самую удачную попытку «раскачать» поединок. Егор приехал в Московский зоопарк и попытался проникнуть в вольер слонам. Охранники остановили блогера и передали правоохранительным органам. Однако, пресс-служба зоопарка сообщила, что данная акция - всего лишь розыгрыш.

А что до самого боя, то странности начались ещё в начале. Блогер умудрился опоздать на взвешивание, из-за чего была отменена битва взглядов, а после и вовсе раскритиковал форму своего соперника.

«Печально, очень печально видеть Александра в таком состоянии. Как минимум, я надеялся на то, что у него будут кондиции, как перед боем с Коваленко. Буквально полгода прошло, или 7 месяцев, но что-то мы видим – время его прямо сильно не щадит. Не знаю я, не могу сказать визуально, каким он выйдет на бой, никто не знает», - заявил Ершов о форме Емельяненко.

Источник фото: РИА Новости

ЧТО ИЗ ЭТОГО ВЫЙДЕТ И КОГДА МЫ ЭТО УВИДИМ?

Однозначным фаворитом по мнению многих экспертов выглядит Ершов, однако, не стоит списывать Александра со счетов. Во всяком случае, никогда невозможно предугадать, какие сюрпризы могут преподносить братья Емельяненко. Да и закончить бойцовскую карьеру поражением от блогера будет не самой лучшей графой в биографии любого бойца, Александра в том числе.

Соглавный бой в рамках турнира RCC состоится уже сегодня. Трансляция начинается на канале REN TV в 23:00 прямиком из волейбольной арены «Динамо».