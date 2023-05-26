ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Емельяненко вырубили первым же ударом. Сколько ещё ему позориться?

Теперь Александр бросает в мясорубку младшего брата.
Емельяненко вырубили первым же ударом. Сколько ещё ему позориться?
26 мая 2023 15:30
автор: Сергей Чиков
автор фото: РИА Новости

Самое болезненное поражение Александр Емельяненко потерпел от Вячеслава Дацика. Физическая форма Александра не выдерживала никакой критики, и это с учётом того, что он прошёл солидный восстановительный процесс в екатеринбургской областной клинике. Там с бойцом работали лучшие врачи.

Но уже на медиа-неделе стало понятно, что реакция и скорость работы руками у Александра на низком уровне. Да и те ролики, которые он выкладывал на подготовительном этапе буквально кричали о том, что двигается он как в замедленном кино.

Все те опасения, что были до боя оправдались раньше, чем мы все ожидали. Дацик, в своём колхозном стиле просто снёс легендарного бойца с ринга. Александр улетел в глубочайший нокаут, не продержавшись даже одного раунда. Что там, даже половины первого раунда, а если быть точнее - 13 секунд.

ВОРЗРОДИТЬСЯ ИЛИ ДАТЬ ШАНС БРАТУ?

Сегодня за брата Фёдора ещё страшнее. Мы видим, в каком он сейчас состоянии, зависимость не ушла, нейронные связи восстановить уже не получится. Емельянкенко будет драться с очередным блогером, но проблема в том, что это молодой парень, который реально занимается единоборствами.

Помимо Саши, на турнире RCC примет третий из братьев Емельяненко - Иван. Это будет его первый бой спустя долгое время анонсов и замен соперников. Для Ивана бой Александра Леденёва - шанс занять свое место в мире MMA. И в отличие от Александра, ему предстоит бой против профессионального дзюдоиста, призёра чемпионатов мира. Все активнее идут разговоры о том, что это будет последний бой Александра, потому, возникает вопрос: Саша, не пора ли уступить место младшим?

Источник фото: соцсети Ивана Емельяненко (Иван справа)

КТО ТАКОЙ ЕРШОВ?

Евгений Ершов - блогер, который начал свое восхождение в медиа-поле с продажи прогнозов в закрытом телеграмм канале. После того, как каперство подверглось критике, он сменил вектор своей деятельности.

Ершов создал свой канал на YouTube под названием ERSHOV, где снимал различные челленджи и музыкальные клипы. По мере стремительного развития канала блогер зашел на территорию боев и стал частым гостем в поп-MMA.

На его счету восемь поединков, четыре из которых закончились поражением, а в оставшихся он одержал победу. Став одним из самых медийных персонажей в данном сегменте, ему предложили бой с Александром Емельяненко.

Источник фото: соцсети Евгения Ершова

На данный момент его Instagram (запрещенная на территории Российской Федерации платформа) насчитывает более пяти миллионов подписчиков, а его видео на YouTube стабильно набирают миллионы просмотров.

Также, на его YouTube-канале выходит шоу Patriot, которое создается при сотрудничестве с Федерацией Бокса России.

26 апреля было объявлено о проведении боя. За 6 дней до анонса блогер предпринял не самую удачную попытку «раскачать» поединок. Егор приехал в Московский зоопарк и попытался проникнуть в вольер слонам. Охранники остановили блогера и передали правоохранительным органам. Однако, пресс-служба зоопарка сообщила, что данная акция - всего лишь розыгрыш.

А что до самого боя, то странности начались ещё в начале. Блогер умудрился опоздать на взвешивание, из-за чего была отменена битва взглядов, а после и вовсе раскритиковал форму своего соперника.

«Печально, очень печально видеть Александра в таком состоянии. Как минимум, я надеялся на то, что у него будут кондиции, как перед боем с Коваленко. Буквально полгода прошло, или 7 месяцев, но что-то мы видим – время его прямо сильно не щадит. Не знаю я, не могу сказать визуально, каким он выйдет на бой, никто не знает», - заявил Ершов о форме Емельяненко.

Источник фото: РИА Новости

ЧТО ИЗ ЭТОГО ВЫЙДЕТ И КОГДА МЫ ЭТО УВИДИМ?

Однозначным фаворитом по мнению многих экспертов выглядит Ершов, однако, не стоит списывать Александра со счетов. Во всяком случае, никогда невозможно предугадать, какие сюрпризы могут преподносить братья Емельяненко. Да и закончить бойцовскую карьеру поражением от блогера будет не самой лучшей графой в биографии любого бойца, Александра в том числе.

Соглавный бой в рамках турнира RCC состоится уже сегодня. Трансляция начинается на канале REN TV в 23:00 прямиком из волейбольной арены «Динамо».

источник: «Советский спорт»
Емельяненко вырубили первым же ударом. Сколько ещё ему позориться?
Емельяненко вырубили первым же ударом. Сколько ещё ему позориться?
Теперь Александр бросает в мясорубку младшего брата.
26.05.2023 15:30
ММА
автор: Сергей Чиков
Жена бойца UFC изменила ему с другом прямо в первую брачную ночь!
Жена бойца UFC изменила ему с другом прямо в первую брачную ночь!
История жуткого предательства от Тима Эллиотта.
14.05.2023 11:07
ММА
автор: Евгений Арефьев
Иван Штырков: главное, не побывать на месте порноактера
Иван Штырков: главное, не побывать на месте порноактера
«Уральский Халк» поделился впечатлениями от дебюта в кикбоксинге и ответил на вопрос о готовности провести бой с Дациком.
14.05.2023 10:01
ММА
автор: Никита Плохих
Иван Штырков: драться с Емельяненко — то же самое, что с ребенком
Иван Штырков: драться с Емельяненко — то же самое, что с ребенком
Российский боец ММА Иван Штырков 13 мая проведёт поединок с двукратным обладателем Кубка мира по кикбоксингу Петром Романкевичем. Перед боем россиянин пообщался с журналистами.
12.05.2023 13:33
ММА
автор: Никита Плохих
Вернулся, чтобы уйти. Итоги главного боя UFC 288 Сехудо – Стерлинг
Вернулся, чтобы уйти. Итоги главного боя UFC 288 Сехудо – Стерлинг
Экс-двойной чемпион UFC Генри Сехудо уступил в первом поединке за три года.
07.05.2023 11:44
ММА
автор: Евгений Арефьев
Где смотреть UFC 288 с боем Стерлинга и Сехудо и непобежденного Евлоева
Где смотреть UFC 288 с боем Стерлинга и Сехудо и непобежденного Евлоева
Возвращение легенды и новый вызов для непобедимого россиянина.
05.05.2023 22:00
ММА
автор: Дмитрий Пожидаев
Ронда из России оторвала ногу своей сопернице
Ронда из России оторвала ногу своей сопернице
Российская спортсменка дебютировала в UFС, одержав победу болевым приемом.
30.04.2023 08:42
ММА
автор: Антон Купреченков
«Попал он, а победил я». Легендарный реванш, спустя 10 лет
«Попал он, а победил я». Легендарный реванш, спустя 10 лет
Михаил Газаев и Константин Глухов оформили один из самых скандальных поединков в истории отечественного ММА, а теперь планируют реванш.
28.04.2023 18:09
ММА
автор: Антон Купреченков
Удар, удар, еще удар, опять удар - и вот. Кудряшов нокаутировал американца
Удар, удар, еще удар, опять удар - и вот. Кудряшов нокаутировал американца
Во Владикавказе состоялся турнир Pravda Boxing, в главном бою вечера Дмитрий Кудряшов одолел Сэма Шьюмейкера нокаутом в первом раунде и стал чемпионом организации в тяжелом весе.
28.04.2023 08:09
ММА
автор: Антон Купреченков
Очередного нокаута не избежать. Александр Емельяненко улетит от худенького блогера?
Очередного нокаута не избежать. Александр Емельяненко улетит от худенького блогера?
Российский тяжеловес, блогер и просто хороший человек Александр Емельяненко сразится с бойцом, который родился в год триумфа футбольной сборной Франции над Бразилией.
26.04.2023 12:30
ММА
автор: Антон Купреченков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика