Брат-3. Судьи подарили Емельяненко-младшему дебютную победу

О том, что у Фёдора и Александра Емельяненко есть ещё один брат, который тоже когда-то занимался спортом, ещё совсем недавно знали только самые отчаянные поклонники MMA. А уж представить дебют Ивана в смешанных единоборствах спустя столько лет после завершения выступлений в боевом самбо было и вовсе невозможно.

Тем не менее, факт остаётся фактом — Александру, чаще появляющемуся в последнее время на страницах в разделе «Происшествия», и проигрывающему один поединок за другим (причём, порой совсем уж несерьёзным оппонентам), нужно было привлечь внимание к событию, в котором он собрался участвовать. Проще говоря, заработать побольше денег, ведь два Емельяненко — это лучше, чем один. Несложно предположить, что именно он уговорил Ивана на эту авантюрную затею. Правда, Емельяненко-младший утверждал, что «сам давно хотел попробовать себя в чём-то таком, но всё время что-то мешало», но от человека, в молодости добивавшегося успехов в спорте (Иван — мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою),такая аргументация звучит, как минимум, странно — он-то точно знает, какой ценой даются победы и сколько к ним надо идти.

Избиение не состоялось

В тех интервью, которые Иван давал за последнее время, он упоминал, что серьёзно готовился всего месяц,а с Фёдором по поводу своего решения не советовался. Это было понятно и без дополнительных пояснений — если бы младший брат вдруг сам решил всерьёз возобновить занятия спортом на пороге тридцатипятилетия, то Фёдор, скорее всего, попытался бы его переубедить. Тем более, что изначально речь шла о поединке с Фабио Мальдонадо. Конечно, бразильцу уже за сорок, но выпускать бойца, всего месяц назад начавшего тренировки, против суперветерана смешанных единоборств с богатейшим послужным списком, можно только если очень хотеть заработать и быть готовым для этого практически на всё. А вывеска «Мальдонадо против Емельяненко» (если не обращать внимания на имя) — это, по сути, пойманная за хвост золотая антилопа.

В итоге бой с Мальдонадо не состоялся — оппонентом Ивана стал дзюдоист Алексей Леденёв. А это значит, что вероятность быть жестоко избитым ради шоу уменьшилась в разы.

Миссия выполнена

На старте боя Емельяненко-младший по-настоящему удивил. Ударная техника у него оказалась в полном порядке. Уже на первой минуте он провёл первую неплохую серию, а незадолго до завершения раунда и вовсе отправил Леденёва на канвас, а добить соперника Ивану не дал судья, давший команду возвращаться в стойку. Всё, чем за этот раунд запомнился Алексей — пара довольно вялых лоу-киков. Всё-таки ударная техника — это не его конёк.

Второй отрезок прошёл куда спокойнее. Емельяненко решил сделать небольшую передышку, так что преимущество по итогам раунда вполне можно было отдать Леденёву. Наступили решающие минуты. По ощущениям, чуть интереснее в третьем раунде смотрелся Иван — оставалось дождаться решения судей. Которые единогласно отдали победу Емельяненко. Вот только сдержит ли младший из братьев обещание продолжать выступления, которое он дал до боя, покажет время.