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Блогер отправил Емельяненко в нокдаун. А потом отдал легенде победу

Александра спасли остатки рефлексов и старое-доброе самбо.
Блогер отправил Емельяненко в нокдаун. А потом отдал легенде победу
27 мая 2023 00:46
автор: Никита Плохих
автор фото: РИА Новости

Сегодня любителям единоборствам было, чем заняться. Бойцовский клуб «Рен ТВ» организовал очередной турнир с целой плеядой любопытных поединков. Свои бои этим вечером провели экс-боец UFC Алексей Олейник, младший из династии Емельяненко Иван и его брат Александр, чей поединок стал главным событием турнира.

Александр был в простое уже на протяжении нескольких месяцев, с момента его боя с Александром Коваленко прошло почти полгода. Теперь на очереди с Емельяненко был другой блогер Евгений Ершов, который пошумел в поп-ММА.

Многие болельщики были скептически настроены в отношении прославленного бойца. Весной он попал в очередной скандал. Александр помочился в аэропорту Екатеринбурга. Этот инцидент попал на камеру и активно обсуждался в прессе. По всей видимости Емельяненко так и не сумел справиться со своими проблемами с алкоголем и снова увяз в синей яме. Но несмотря на все это, Александр сумел заткнуть рот критикам в октагоне.

Беспомощное начало

В первом раунде Александр был явно дезориентирован происходящим. Складывалось ощущение, что легенда российских смешанных единоборств был вообще не готов к этому поединку. Уже на второй минуте Ершов зажал своего сопернику в углу клетки, Александр упал, но смог продолжить поединок.

Неожиданная победа

В начале второго раунда Ершов попытался проявить больше активно, это его и подвело. Емельяненко провел тейкдаун, а после успешно провел болевой прием и заставил соперника сдаться. Неясно, была ли эта тактика или счастливая случайность, но победа есть победа.

После поединка Емельяненко пообещал больше не хулиганить и встать на путь исправления. «Я не оправдал ожидания тех, кто в меня не верил. Буду восстанавливаться и тренироваться. Хулиганить больше не буду. Я супруге пообещал», — сказал Александр после боя.

источник: «Советский спорт»
Блогер отправил Емельяненко в нокдаун. А потом отдал легенде победу
Блогер отправил Емельяненко в нокдаун. А потом отдал легенде победу
Александра спасли остатки рефлексов и старое-доброе самбо.
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