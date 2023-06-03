Емельяненко обратился в прокуратуру. Федор не может больше смотреть на издевательства над братом

Александр Емельяненко в невероятно странном поединке, проходившем в рамках Бойцовского клуба РЕН ТВ, не менее странным образом победил блогера Евгения Ершова. В первом раунде, как и во время медийных активностей, «Феникс» еле-еле передвигался по октагону. А шальной взмах руки Ершова отправил его в глубокий нокдаун (многие посчитали, что это был нокаут. Прим. “Советского спорта”). Но судья не открыл счёт, а просто дал возможность Александру прийти в себя.

РИА Новости

Что это было?

Во втором отрезке поединка странности начали продолжаться. Евгений продолжал хаотично выбрасывать удары, а Александр не успевал на них реагировать. И в какой-то момент молодой блогер совершил невероятно странный поступок. Странный с точки зрения структуры и хода боя. Вместо того, чтобы продолжать набрасывать джебы в голову именитого, но слегка заторможенного соперника, но зачем-то пошёл исполнять тейкдаун…

Александр - базовый самбист, он сразу прихватил руку соперника и провёл болевой приём. Ершов некоторое время покрутился, а затем сдался. Зачем он совершил подобный манёвр не понял никто. Ещё два попадания, и Емельяненко уже не встал бы. А тут такой подарок. В целом, “поединок” этот оставил смешанные ощущения стыда и боли. Боли за то, что происходит с крутым когда-то бойцом Александром Емельяненко.

И ситуация, судя по всему, дошла до такого градуса кипения, что не сдержался Фёдор Емельяненко. Старший брат давно не общается с Александром. Это их внутреннее дело и мы в него не суём свой нос. Но сейчас президент Союза ММА России решил вклиниться в процесс и прекратить эту вакханалию. Речь идёт о трэшовых боях, которые набрали обороты и грозят выйти из-под контроля.

Уголовное преступление?

Фёдор отстоял своё право возглавлять Союз ММА, он огромное внимание уделяет развитию молодого поколения бойцов. И старается делать это в рамках классической бойцовской идеологии. После возвращения Емельяненко на пост руководителя, Союз проводит одну реформу за другой. И если ранее он сторонился неоднозначной “деятельности” своего среднего брата, то последние события вынудили его выйти из тени.

На пресс-конференции перед чемпионатом России по смешанным единоборствам, который проходит в Ханты-Мансийске, Последний император прервал, наконец, обет молчания.

Архив "Советского спорта"

«То, что Александр выходил на бой в таком состоянии... Владимир Хрюнов может говорить что угодно, что врачи допустили. Но покажите этих врачей — это уголовное дело, допустить человека в таком состоянии. Так не должно быть», — цитирует ТАСС Емельяненко.

Конец трэш-боям?

Тема оказалась довольно животрепещущей для Федора. Президент союза ММА объявил о жестком намерении запретить турниры, подобные тому, что организовал Хрюнов с участием его брата.

«Подобные турниры нужно в жесткой форме запрещать. Когда я в первый раз возглавлял Союз ММА России, мы встречались с руководителями профессиональных организаций и просили, чтобы не делали даже боев с большой разницей в статистике. Сейчас они получили лицензии и делают то, что делают. Это все нужно запрещать в жесткой форме; кто этим будет заниматься — Генеральная прокуратура совместно с Министерством спорта, федерации совместно с Минспортом и прокуратурой — не суть», — добавил он.

Помогать Александру никто не будет

Судя по всему, примирение братьев уже никогда не случится. Федор давно обозначил свою позицию по этому вопросу. На сей раз он был также непреклонен, он не будет помогать Александру с его проблемами с алкоголем.

Архив "Советского спорта"

«Александр сделал свой выбор, как мне ему помочь? Ну, помогите вы, чем я могу помочь? Морально? Ну, помогите вы морально, что мне сказать? Саша, не пей? Или что? Вы же видите, сколько его народу окружает, сколько его уговаривают. Тем не менее он выходит таким, каким он выходит. “Александр должен самостоятельно прийти к правильному образу жизни», - в заключение отметил Федор.

А что с младшим братом?

Также в рамках турнира Хрюнова свой дебют в смешанных единоборствах провёл самый младший из семейства Емельяненко - Иван. Федор рассказал, что решение о дебюте его младшего брата в ММА было принято без него, однако он надеется, что и ему профессиональный спорт поможет перестать вести неправедный образ жизни.

Архив "Советского спорта"

Также Федор заявил, что предлагал Ивану помощь в профессиональной карьере еще в 15 -16 лет. «Если он созрел в 35, пусть будет так. Главное, чтобы он отказался от того образа жизни, который он вел ранее», — заключил свой монолог Емельяненко.