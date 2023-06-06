АСА открывает новую мировую серию. Young Eagles - кузница молодых бойцов

Лучшая бойцовская серия в мире, на которой выявляют самых талантливых и перспективных молодых бойцов, проводит турнир в России. В главном бою вечера встретится боец из Сибири Михаил Погодин против одного из самых талантливых молодых атлетов из Кыргызстана Калыбека Арзыкула по прозвищу «Акула», который идет с чистым рекордом в 7 побед без поражений.

В со-главном бою вечера сойдутся представители тяжелого дивизиона. Устрашающего своей ударной мощью белоруса Марселя Сычева встретит в клетке Шадид Рашидов из Краснодара. Также в главном карде зрителей ожидает очень интригующее противостояние в полулегком весе: сойдутся два ярко выраженных нокаутера с 90%-й статистикой финишей Орца Сайдулаев и Исмаил Келеметов.

Источник фото: RED ARENA

Болельщиков ожидают 16 ярких боев с участием топовых и самых перспективных спортсменов АСА - крупнейшей лиги смешанных единоборств (ММА) в мире со штаб-квартирой в России. Кроме многообещающего главного карда 30 июня в RED ARENA состоится не менее насыщенный молодыми талантами предварительный кард.

Турниры серии Young Eagles - это лучшая бойцовская селекционная площадка в мире, на которой выявляют самых талантливых и перспективных молодых бойцов. Прямая трансляция турниров состоится на федеральном канале «Матч ТВ», Трансляция по системе PPV на 100 стран мира.

Источник фото: RED ARENA

RED ARENA находится в игорной зоне «Красная Поляна». Это ключевая спортивно-развлекательная площадка событийного туризма в Сочи. Круглый год здесь проходят сольные концерты звезд, музыкальные фестивали, шоу, международные турниры по смешанным единоборствам, деловые форумы и многие другие знаковые мероприятия.

Источник фото: RED ARENA

Билеты на ACA Young Eagles 37 можно приобрести здесь.