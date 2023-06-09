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Дацик: с Сашей Емельяненко вражду решили в рамках спорта, без уголовных статей

Вячеслав готов драться с кем угодно. На Штыркова он больше не нападает, а стыдит. Бой с Иваном – его мечта.
Дацик: с Сашей Емельяненко вражду решили в рамках спорта, без уголовных статей
09 июня 2023 21:34
автор: Никита Плохих
автор фото: РИА Новости

Рыжий Тарзан остаётся одним из самых активных российских бойцов. Следующая его схватка пройдёт в Алматы, где его соперником станет Галымжан «Налым» Жасланов. Дацик в интервью «Советскому спорту» рассказал об особенностях своего соперника, отношениях с Александром Емельяненко, ответил на вопросы о готовности встретиться в ринге с Минаковым, а также в очередной раз вызвал на поединок Ивана Штыркова.

– Ваш прошлый бой в Ural FC с Мондрагоном получился односторонним. Следующий соперник, мягко говоря, тоже не самый грозный.

– Нет, здесь боец уже совсем другой. Мондрагон был очень большой и сильно перекаченный. В связи с этим мне было удобно с ним биться. Когда я подныривал к нему под руку, то чувствовал себя Шумахером. В этот раз соперник скоростной, да, он легче меня и чуть меньше, но его надо поймать. Я думаю, что нас ожидает более жесткий и красивый бой, будет сложнее, чем с Мондрагоном.

URAL FC

– Совсем недавно дебютировал в ММА Иван Емельяненко. Поделитесь своими впечатлениями.

– Ваня молодец, выиграл схватку, которая была для него сложной. Противник допустил ошибку, начав бить в корпус и в голову с ноги. Если бы он продолжил делать лоу-кики, мог бы и закончить бой, ноги у Вани были отбиты. Но Иван сделал все красиво. Он умеет работать на руках, попал в челюсть, оформил нокдаун. Поединок по очкам он забрал четко, хотя это было сложное и примерно равное противостояние. Поздравляю Ваню с победой.

– Виталий Минаков допустил свое возвращение в единоборства. Интересен вам бой с ним?

– Зачем? Лучше мы поздороваемся и выпьем хорошего чайку, чем будем мериться силами. Нафига это, не вижу смысла.

Соцсеть Виталия Минакова

– Очередной бой провёл и Александр Емельяненко. Какие ощущения от его поединка? Не было ли мысли «зачем это все надо»?

– Не, ну Саня молодец. По крайней мере, если отдыхает и бухает, то хотя бы дерется, тренируется, выступает. Для него это источник заработка. Он же не к брату ходит попросить денег на жизнь и досуг. Зарабатывает на все сам, Саня молодец. Ну да, бывает, отдыхает, причем очень долго. Это не способствует достижению спортивных результатов.

– Вам понравилось само качество поединка Александра и Ершова?

– Ершов сделал глупость и полез в борьбу. Что, он там себя самбистом возомнил? Или на поле Санька решил порвать хозяина? Ну, на руках он почти его забил, Саша уже практически улетел в аут. Встать и добить его было не сложно. Зачем он полез в борьбу? Я так и не понял.

– После боя с Мондрагоном Александр Емельяненко заявил, что готов провести с вами реванш.

– Ну, Сане, я думаю, это нафиг не надо.

– Вам прочат бой с Иваном Штырковым. Но он решительно отвергает такую возможность, охарактеризовав этот потенциальный поединок, как блевоту. Вам обидно?

– Ну, если такой смелый, докажи это в ринге, чего просто так языком болтать. Зачем так говорить, оскорблять? Есть разные соперники, как сильные, так и слабые. Насчет вторых, если они думают, что на вершине, зачем так себя вести? Я же не позволяю себе такого в сторону более легких противников.

РИА Новости

– Но при этом вы много раз оскорбляли Александра Емельяненко перед вашим боем.

– Ну, Саню Емельяненко оскорблял. Но у нас были личные закуски и разборки, это не касалось спорта. Была просто личная закусь. Но мы ее решили в рамках спорта, чтобы никаких уголовных статей за драки при встрече не было.

– Вы сейчас общаетесь с Александром, какие у вас отношения?

– После разрешенного конфликта мы нормально общаемся и дружим. Саня мне периодически звонит, никаких проблем нет. Мы все урегулировали в рамках спортивного мероприятия.

источник: «Советский спорт»
Дацик: с Сашей Емельяненко вражду решили в рамках спорта, без уголовных статей
Дацик: с Сашей Емельяненко вражду решили в рамках спорта, без уголовных статей
Вячеслав готов драться с кем угодно. На Штыркова он больше не нападает, а стыдит. Бой с Иваном – его мечта.
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