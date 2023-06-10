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Макгрегор превращается в Сашу Емельяненко. Выпивает, чудит и дерётся с людьми с улицы

Конора пригласили на матч финала НБА, а он избил несчастного маскота.
Макгрегор превращается в Сашу Емельяненко. Выпивает, чудит и дерётся с людьми с улицы
10 июня 2023 21:52
автор: Никита Плохих
автор фото: Getty Images

Всемирно известный боец смешанных единоборств Конор Макгрегор последний раз выходил в октагон летом 2021 года. С тех пор спортсмен окончательно утратил звание профессионала и превратился в настоящего скандалиста. Безусловно, по ходу своей карьеры Конор не лез за словом в карман и не переставал чудить. Однако в последнее время от некоторых его выходок волосы встают дыбом.

Getty Images

В социальных сетях Макгрегора чаще всего можно встретить фотографии из пабов, где легендарный нокаутер обнимается с бокалом пива или же с бутылкой виски. А после того, как все эти градусы проникают внутрь его организма, ирландец идёт постить полные желчи сообщения в Сети.

Соцсеть Конора Макгрегора

Конор критикует и насмехается абсолютно над всеми звездами MMA. В 2022 году его и вовсе обвинили в изнасиловании, а чуть позже в избиении неизвестной девушки на частной яхте. Пока все идет к тому, что ирландец превратится в зарубежный аналог Александра Емельяненко. Хоть Макгрегору еще далеко до мощнейших загулов Александра, но такими темпами он дойдёт до того, что его станут уличать в справлении нужды в общественных местах или и вовсе посадят за решетку.

Getty Images

Избиение талисмана

Последняя выходка бойца смешанных единоборств закончилась оглушительным свистом и недовольством целого стадиона. Конор был одним из приглашенных гостей на четвертую игру финальной серии плей-офф НБА, компанию ему составил звездный футболист «ПСЖ» Неймар. Во время перерыва в игре «Майами Хит» и «Денвер Наггетс» было решено устроить шуточный бой между ирландской звездой и талисманом команды из Флориды Берни. Казалось, что все схвачено, однако звезда единоборств в очередной раз не смог сдержать себя.

Макгрегор угостил маскота «Майами Хит» своим фирменным левым хуком, вероятно пытаясь напомнить зрителям о том, как в свое время при помощи этого приема он смог нокаутировать Жозе Алдо за 13 секунд.

Getty Images

Не выдержав такого напора со стороны Конора, Берни рухнул на паркет. Если бы на месте ирландца находился другой боец, то маскоту бы ничего не угрожало. Но Макгрегору в который раз «снесло крышу», и он продолжил добивать невинный талисман. Шуточный бой обернулся нешуточными последствиями.

Свист трибун и травля в Сети

Пока нет новостей о состоянии здоровья Берни, однако после его поединка с Макгрегором сотрудникам арены пришлось оттаскивать талисман от бойца по полу. Зрители ожидали веселого и дружественного завершения противостояния. Но Конор вместо того, чтобы проверить состояние маскота и оказать необходимую помощь, решил прорекламировать свой новый растительный восстанавливающий спрей, распылив аэрозоль на лицо своей жертвы. Такие действия звезды сопровождались свистом и улюлюканьем толпы зрителей до того момента, пока Макгрегор не ушел с площадки.

Getty Images

Стоит отметить, что на этом недовольства публики не закончились. Интернет начал пестреть негативными постами о выходке Конора на финальном матче. Дошло до того, что официальному аккаунту «Майами Хит» пришлось удалить ранее опубликованный пост с ирландской звездой, поддерживающей команду. Пока неизвестно, связано ли такое решение со стороны клуба с недовольством фанатов, или же с негативной реакцией спонсоров.

В шаге от «синей» ямы

Подводя итог всему вышесказанному, напрашивается вывод – Александр Емельяненко и Конор Макгрегор могли бы стать отличным дуэтом. Было бы интересно, если бы бойцы связались друг с другом и организовали шуточный бой. Но, скорее всего, их встреча будет реальнее не на ринге, а в какой-нибудь пивнушке или вытрезвителе.

источник: «Советский спорт»
Макгрегор превращается в Сашу Емельяненко. Выпивает, чудит и дерётся с людьми с улицы
Макгрегор превращается в Сашу Емельяненко. Выпивает, чудит и дерётся с людьми с улицы
Конора пригласили на матч финала НБА, а он избил несчастного маскота.
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