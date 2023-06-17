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Кубинец был на грани нокаута. Российский боец не дал шансов сопернику

Вадим Немков единогласным решением судей победил на Bellator 297 олимпийского призера Йоэля Ромеро
Кубинец был на грани нокаута. Российский боец не дал шансов сопернику
17 июня 2023 10:16
автор: Андрей Тупиков
автор фото: Bellator

В ночь с 16 на 17 июня 2023 года в Чикаго на стадионе «Уинтраст-Арена» проходил турнир Bellator 297, главным событием которого поединок за титул в полутяжелом весе, где наш боец Вадим Немков встречался с возрастным, но очень опытным и опасным кубинцем Йоэлем Ромеро. Встретиться бойцы должны были еще зимой, но тогда Немков чуть отстрочил бой из-за подготовки к поединку с Кори Андерсоном. В этот раз Вадим уже подошел к встрече в полной боевой готовности.

Bellator

Ромеро крайне интересный персонаж с богатейшим опытом выступлений в различных промоушенах. Йоэль – борец вольного стиля, перешедший в смешанные единоборства еще в середине нулевых. Тогда он, звезда вольной борьбы, решил не возвращаться на Родину после одного из турниров в Европе, чем вызвал неоднозначную реакцию на Кубе. На его счету есть «серебро» Олимпиады 2000 года в Сиднее и целая россыпь наград на чемпионатах и Кубках Мира. В октагоне на турнирах UFC кубинец дебютировал в 2013 году и вплоть до 2017 года не имел поражений, при этом в подавляющем большинстве поединков отправлял соперников в нокаут.

Соцсеть Йоэля Ромеро

Однако возраст и координация играли не на руку Ромеро и последние три боя он проиграл. Но не абы кому, а серьезным оппонентам - австралийцу Роберту Уитакеру, бразильцу Паулу Косте и наконец нигерийцу Исраэлю Аденсанье. В Bellator же Йоэль перешел в 2021 году, и к поединку с Немковым у него было всего три боя, в двух последних титулованный боец победил своих оппонентов.

Вадим Немков же не имеет в своем запасе такого мощного послужного списка, зато он является чистейшей креатурой Федора Емельяненко, которого и считает своим главным наставников в жизни. Собственно, именно встреча с братьями Емельяненко определила выбор направления единоборств и это, естественно, самбо. В своем дебютном поединке в ММА в 2013 году Немков сразу же финишировал противника. В Bellator Вадим попал в 2017 году, не имея ни одного поражения в карьере. С тех пор он провел девять боев, восемь из которых однозначно выиграл, а один бой - с Кори Андерсоном был признан несостоявшимся из-за сильного столкновения головами соперников. Так что, на отчетный поединок с Ромеро Немков выходил в статусе непобежденного фаворита, да еще и на свою уже четвертую защиту титула.

Соцсеть Вадима Немкова

Весь путь боя Вадим оказывал давление на возрастного соперника, нанося множество ударов руками и ногами, однако не так прост был кубинец, у которого были даже шансы для досрочного финиша российского бойца. В третьем раунде Немков пропустил достаточно неприятный удар в стойке, после чего пошатнулся и отлетел к сетке октагона, но никаких последствий это не имело.

В пятом раунде Вадим оказался в стихии Йоэля, когда кубинец перевел оппонента в партер. Слава богу, что Ромеро уже не настолько координирован и не смог довести бой до логического завершения. Россиянин постоянно ставил борца в неудобные положения, нанося удары на дистанции. Ромеро периодически раскачивался, давая понять, что вот-вот рухнет на настил, но этого не происходило. Немков в итоге победил единогласным решением судей, причем забрал бой за явным преимуществом, но поволноваться своих поклонников заставил.

источник: «Советский спорт»
Кубинец был на грани нокаута. Российский боец не дал шансов сопернику
Кубинец был на грани нокаута. Российский боец не дал шансов сопернику
Вадим Немков единогласным решением судей победил на Bellator 297 олимпийского призера Йоэля Ромеро
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