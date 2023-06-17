Кубинец был на грани нокаута. Российский боец не дал шансов сопернику

В ночь с 16 на 17 июня 2023 года в Чикаго на стадионе «Уинтраст-Арена» проходил турнир Bellator 297, главным событием которого поединок за титул в полутяжелом весе, где наш боец Вадим Немков встречался с возрастным, но очень опытным и опасным кубинцем Йоэлем Ромеро. Встретиться бойцы должны были еще зимой, но тогда Немков чуть отстрочил бой из-за подготовки к поединку с Кори Андерсоном. В этот раз Вадим уже подошел к встрече в полной боевой готовности.

Bellator

Ромеро крайне интересный персонаж с богатейшим опытом выступлений в различных промоушенах. Йоэль – борец вольного стиля, перешедший в смешанные единоборства еще в середине нулевых. Тогда он, звезда вольной борьбы, решил не возвращаться на Родину после одного из турниров в Европе, чем вызвал неоднозначную реакцию на Кубе. На его счету есть «серебро» Олимпиады 2000 года в Сиднее и целая россыпь наград на чемпионатах и Кубках Мира. В октагоне на турнирах UFC кубинец дебютировал в 2013 году и вплоть до 2017 года не имел поражений, при этом в подавляющем большинстве поединков отправлял соперников в нокаут.

Соцсеть Йоэля Ромеро

Однако возраст и координация играли не на руку Ромеро и последние три боя он проиграл. Но не абы кому, а серьезным оппонентам - австралийцу Роберту Уитакеру, бразильцу Паулу Косте и наконец нигерийцу Исраэлю Аденсанье. В Bellator же Йоэль перешел в 2021 году, и к поединку с Немковым у него было всего три боя, в двух последних титулованный боец победил своих оппонентов.

Вадим Немков же не имеет в своем запасе такого мощного послужного списка, зато он является чистейшей креатурой Федора Емельяненко, которого и считает своим главным наставников в жизни. Собственно, именно встреча с братьями Емельяненко определила выбор направления единоборств и это, естественно, самбо. В своем дебютном поединке в ММА в 2013 году Немков сразу же финишировал противника. В Bellator Вадим попал в 2017 году, не имея ни одного поражения в карьере. С тех пор он провел девять боев, восемь из которых однозначно выиграл, а один бой - с Кори Андерсоном был признан несостоявшимся из-за сильного столкновения головами соперников. Так что, на отчетный поединок с Ромеро Немков выходил в статусе непобежденного фаворита, да еще и на свою уже четвертую защиту титула.

Соцсеть Вадима Немкова

Весь путь боя Вадим оказывал давление на возрастного соперника, нанося множество ударов руками и ногами, однако не так прост был кубинец, у которого были даже шансы для досрочного финиша российского бойца. В третьем раунде Немков пропустил достаточно неприятный удар в стойке, после чего пошатнулся и отлетел к сетке октагона, но никаких последствий это не имело.

В пятом раунде Вадим оказался в стихии Йоэля, когда кубинец перевел оппонента в партер. Слава богу, что Ромеро уже не настолько координирован и не смог довести бой до логического завершения. Россиянин постоянно ставил борца в неудобные положения, нанося удары на дистанции. Ромеро периодически раскачивался, давая понять, что вот-вот рухнет на настил, но этого не происходило. Немков в итоге победил единогласным решением судей, причем забрал бой за явным преимуществом, но поволноваться своих поклонников заставил.