Илон Маск и Марк Цукерберг закатят бой века. Такого в истории человечества ещё не было

Накануне в сети разгорелся скандал между двумя гениями современности и по совместительству одними из главным миллиардеров планеты – Илоном Максом и Марком Цукербергом. Казалось, что вся это грызня не выйдет за пределы саркастичных твитов, но ребята решили устроить шоу для всего мира и самый кассовый поединок в истории смешанных единоборств.

История ненависти

Конфликт между Маском и Цукербергом тянется уже второй год. Миллиардеры на постоянной основе перекидываются колкостями в адрес друг друга. Так, например, в 2022 Илон намекнул на схожесть Марка с Людовиком XIV, который известен своей гордыней с тоталитарными замашками, назвав оппонента «Цуком 14-м».

Источник фото: Getty Images

Поводом для перепалки между бизнесменами послужили сообщения, что директор по продуктам компании Цукерберга Крис Кокс представил другим сотрудникам компании проект конкурента Twitter – приложения Threads. Кокс заявил, что разработка началась в январе, сроки ее завершения топ-менеджер не назвал.

Марк также критиковал Twitter за маркировку постов, в том числе высказываний экс-президента США Дональда Трампа, которые были помечены как недостоверные.

Начало войны в клетке

С этого момента у миллиардеров начался настоящий трэшток в социальных сетях, в конце которого Маск вызвал Цукерберга на «войну в клетке». Аудитория бурно отреагировала на саркастичный твит Илона, напомнив, что его конкурент занимается бразильским джиу-джитсу. Владелец Twitter бесстрашно заявил, что готов продемонстрировать свои навыки в клетке, сразившись с Марком по правилам MMA. Ответа Цукерберга долго ждать не пришлось, он лаконично написал: «Пришли мне локацию». Маск, казалось, выбрал место еще до ответа медиамагната. Выбор пал на известную арену UFC Apex в Лас-Вегасе, на которой регулярно проходит турниры одноименной организации.



Источник фото: Apex Arena

Бурную реакцию также вызвало заявление матери Илона Маска, которая, якобы, отменила бой сына. Мэй Маск, на ее взгляд, нашла наилучшее решение конфликта. «Без шуток. Поединок только на словах. В креслах. На расстоянии 4 футов друг от друга. Побеждает тот, кто окажется смешнее», – написала она.

Не остались в стороне и звездные спортсмены. Действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс заявил, что поддерживает Марка Цукерберга и готов подготовить его к поединку. «Вы уже знаете, что я в команде Марка. Если нужен партнер по тренировкам, я готов», – написал Джонс в социальных сетях.



Источник фото: Getty Images

На кого ставить?

На кого делать ставки в этом необычном бою, и кто является фаворитом? Конечно, болельщиков будет много с обеих сторон, но стоит посмотреть на это с объективной стороны. Цукерберг является давним фанатом смешанным единоборств. Марк спарринговал с экс-бойцом Bellator Кхаем Ву, а также выиграл первенство Силиконовой долины по бразильскому джиу-джитсу, проведя три схватки в своем дивизионе.

Накануне Цукерберг опубликовал видео, на котором тренируется с Мусумечи, подписав: «Учимся у легенды джиу-джитсу и начинаем готовиться к нашим дебютам в ММА». В комментариях под постом тренировку оценили бойцы UFC Гилберт Бернс и Мераб Двалишвили.

Что касается Илона Маска, то у него также есть бэкграунд в виде каратэ кекусинкай и тхэквондо, однако уже много лет он не практиковался. Владелец Twitter старше своего конкурента на 12 лет и единственное, чем он может удивить, так это приемом «Морж» – «когда просто лежу на противнике и ничего не делаю». Физическая форма Маска оставляет желать лучшего. Недавние фотографии папарацци потрясли публику, показав явные проблемы миллиардера с лишним весом.

Источник фото: Getty Images

Однако со временем он изменил свою позицию. Он стал больше заниматься спортом и уделять время здоровому сну. В подкасте у Джо Рогана он рассказывал, что в последние несколько лет он увлекся единоборствами: каратэ, тхэквондо, дзюдо и джиу-джитсу.

Что ж, будем следить за развитием событий и ждать легендарного поединка, который, вероятно, так и не состоится. Но если миллиардеры и решат выйти в октагон, то несомненно этот бой станет одним из самых кассовых в истории ММА.