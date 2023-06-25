Илон Маск и Марк Цукерберг закатят бой века. Такого в истории человечества ещё не было

Накануне в сети разгорелся скандал между двумя гениями современности и по совместительству одними из главным миллиардеров планеты – Илоном Максом и Марком Цукербергом. Казалось, что вся это грызня не выйдет за пределы саркастичных твитов, но ребята решили устроить шоу для всего мира и самый кассовый поединок в истории смешанных единоборств.
История ненависти
Конфликт между Маском и Цукербергом тянется уже второй год. Миллиардеры на постоянной основе перекидываются колкостями в адрес друг друга. Так, например, в 2022 Илон намекнул на схожесть Марка с Людовиком XIV, который известен своей гордыней с тоталитарными замашками, назвав оппонента «Цуком 14-м».
Поводом для перепалки между бизнесменами послужили сообщения, что директор по продуктам компании Цукерберга Крис Кокс представил другим сотрудникам компании проект конкурента Twitter – приложения Threads. Кокс заявил, что разработка началась в январе, сроки ее завершения топ-менеджер не назвал.
Марк также критиковал Twitter за маркировку постов, в том числе высказываний экс-президента США Дональда Трампа, которые были помечены как недостоверные.
Начало войны в клетке
С этого момента у миллиардеров начался настоящий трэшток в социальных сетях, в конце которого Маск вызвал Цукерберга на «войну в клетке». Аудитория бурно отреагировала на саркастичный твит Илона, напомнив, что его конкурент занимается бразильским джиу-джитсу. Владелец Twitter бесстрашно заявил, что готов продемонстрировать свои навыки в клетке, сразившись с Марком по правилам MMA. Ответа Цукерберга долго ждать не пришлось, он лаконично написал: «Пришли мне локацию». Маск, казалось, выбрал место еще до ответа медиамагната. Выбор пал на известную арену UFC Apex в Лас-Вегасе, на которой регулярно проходит турниры одноименной организации.
Бурную реакцию также вызвало заявление матери Илона Маска, которая, якобы, отменила бой сына. Мэй Маск, на ее взгляд, нашла наилучшее решение конфликта. «Без шуток. Поединок только на словах. В креслах. На расстоянии 4 футов друг от друга. Побеждает тот, кто окажется смешнее», – написала она.
Не остались в стороне и звездные спортсмены. Действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс заявил, что поддерживает Марка Цукерберга и готов подготовить его к поединку. «Вы уже знаете, что я в команде Марка. Если нужен партнер по тренировкам, я готов», – написал Джонс в социальных сетях.
На кого ставить?
На кого делать ставки в этом необычном бою, и кто является фаворитом? Конечно, болельщиков будет много с обеих сторон, но стоит посмотреть на это с объективной стороны. Цукерберг является давним фанатом смешанным единоборств. Марк спарринговал с экс-бойцом Bellator Кхаем Ву, а также выиграл первенство Силиконовой долины по бразильскому джиу-джитсу, проведя три схватки в своем дивизионе.
Накануне Цукерберг опубликовал видео, на котором тренируется с Мусумечи, подписав: «Учимся у легенды джиу-джитсу и начинаем готовиться к нашим дебютам в ММА». В комментариях под постом тренировку оценили бойцы UFC Гилберт Бернс и Мераб Двалишвили.
Что касается Илона Маска, то у него также есть бэкграунд в виде каратэ кекусинкай и тхэквондо, однако уже много лет он не практиковался. Владелец Twitter старше своего конкурента на 12 лет и единственное, чем он может удивить, так это приемом «Морж» – «когда просто лежу на противнике и ничего не делаю». Физическая форма Маска оставляет желать лучшего. Недавние фотографии папарацци потрясли публику, показав явные проблемы миллиардера с лишним весом.
Однако со временем он изменил свою позицию. Он стал больше заниматься спортом и уделять время здоровому сну. В подкасте у Джо Рогана он рассказывал, что в последние несколько лет он увлекся единоборствами: каратэ, тхэквондо, дзюдо и джиу-джитсу.
Что ж, будем следить за развитием событий и ждать легендарного поединка, который, вероятно, так и не состоится. Но если миллиардеры и решат выйти в октагон, то несомненно этот бой станет одним из самых кассовых в истории ММА.