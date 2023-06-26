ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

Союз ММА России Фёдора Емельяненко на краю пропасти. Всему виной смерть подростка

Министерство спорта РФ отозвало аккредитацию у главной организации в отечественных смешанных единоборствах.
Союз ММА России Фёдора Емельяненко на краю пропасти. Всему виной смерть подростка
26 июня 2023 22:00
автор: Владимир Лазарев
автор фото: архив «Советского спорта»

Когда тебе в голову летит пудовый кулак, думаешь только о том, как сохранить здоровье и спасти ту самую голову. Ведь в профессиональных ММА защита предусмотрена только для самых главных частей человеческого тела. И голова в этот перечень не входит. По ней мужчины и женщины молотят без зазрения совести – по полной программе. Совсем другое дело – дети и подростки. Для них предусмотрена специальная защита. Но ребятишки всё-равно страдают, а иногда – умирают в октагоне.

Источник фото: РИА Новости

Преступление и наказание

Именно такая страшная и трагическая история приключилась в начале июня в городе Белогорске Амурской области. Судья допустил к соревнованиям двух подростков без обязательных в таком случае полуоткрытых шлемов. Результатом этого стала гибель одного из юных спортсменов он получил травму, несовместимую с жизнью. В отношении нарушившего технику безопасности сотрудника было возбуждено уголовное дело. А теперь подоспели последствия и для всего союза MMA. Решением министерства спорта РФ у организации была отозвана аккредитация сроком на три месяца. А это именно тот документ, который позволяет любым соревнованиям считаться видом спорта в нашей стране. После трагедии союз MMA спешно ужесточил условия допуска к турнирам. Но ложка, как известно, дорога к обеду.

Что дальше?

Теперь союзу MMA предстоит долгий и непростой путь к тому, чтобы решение о приостановке действия аккредитации было отменено через заявленные три месяца. А добиться этого будет очень непросто. Как правило, даже при менее серьёзных нарушениях, не касающихся гибели спортсменов, федерациям приходится выполнять целый ряд пунктов своеобразной дорожной карты для восстановления в правах. В этом же случае от руководства организации требуются чёткие гарантии того, что на всех соревнованиях под её эгидой будут строго и неукоснительно соблюдаться требования безопасности и регламент.

Источник фото: архив «Советского спорта»

Где найти такое количество квалифицированных судей для всех уголков страны, у которых, к тому же не будет права на ошибку большой вопрос. И как эту проблему будут решать глава союза Фёдор Емельяненко и его подчинённые – пока не до конца ясно. Возможно, для восстановления статуса организации придётся частично пожертвовать массовостью и некоторыми направлениями развития вида спорта в нашей стране. Так или иначе, безопасность участников должна всегда находиться на первом месте и какие-то оргвыводы руководству опального союза придётся делать в самое ближайшее время.

источник: «Советский спорт»
Илон Маск и Марк Цукерберг закатят бой века. Такого в истории человечества ещё не было
Илон Маск и Марк Цукерберг закатят бой века. Такого в истории человечества ещё не было
Страшно представить, сколько будет стоить этот поединок.
25.06.2023 13:01
ММА
автор: Никита Плохих
Президент БК «Ахмат» убил человека в кафе. Словесная перепалка переросла в стрельбу и поножовщину
Президент БК «Ахмат» убил человека в кафе. Словесная перепалка переросла в стрельбу и поножовщину
В результате потасовки один человек погиб, еще двое были доставлены в больницу.
20.06.2023 20:23
ММА
автор: Никита Плохих
Кубинец был на грани нокаута. Российский боец не дал шансов сопернику
Кубинец был на грани нокаута. Российский боец не дал шансов сопернику
Вадим Немков единогласным решением судей победил на Bellator 297 олимпийского призера Йоэля Ромеро
17.06.2023 10:16
ММА
автор: Андрей Тупиков
Макгрегор превращается в Сашу Емельяненко. Выпивает, чудит и дерётся с людьми с улицы
Макгрегор превращается в Сашу Емельяненко. Выпивает, чудит и дерётся с людьми с улицы
Конора пригласили на матч финала НБА, а он избил несчастного маскота.
10.06.2023 21:52
ММА
автор: Никита Плохих
Дацик: с Сашей Емельяненко вражду решили в рамках спорта, без уголовных статей
Дацик: с Сашей Емельяненко вражду решили в рамках спорта, без уголовных статей
Вячеслав готов драться с кем угодно. На Штыркова он больше не нападает, а стыдит. Бой с Иваном – его мечта.
09.06.2023 21:34
ММА
автор: Никита Плохих
АСА открывает новую мировую серию. Young Eagles - кузница молодых бойцов
АСА открывает новую мировую серию. Young Eagles - кузница молодых бойцов
30 июня в RED ARENA, расположенной в игорной зоне «Красная Поляна», состоится турнир ACA Young Eagles 37.
06.06.2023 13:33
ММА
автор: Евгений Арефьев
Подростка убили прямо в октагоне. Как это могло случиться в вотчине Фёдора Емельяненко?
Подростка убили прямо в октагоне. Как это могло случиться в вотчине Фёдора Емельяненко?
Последний император против поп-ММА, но проблем хватает и в классической версии.
04.06.2023 19:15
ММА
автор: Андрей Тупиков
Емельяненко обратился в прокуратуру. Федор не может больше смотреть на издевательства над братом
Емельяненко обратился в прокуратуру. Федор не может больше смотреть на издевательства над братом
«Последний император» нацелился раз и навсегда положить конец трэш-боям в России.
03.06.2023 09:05
ММА
автор: Дмитрий Пожидаев
«Когда родится дочь, вернусь в зону СВО». Минеев отказался от миллионных гонораров
«Когда родится дочь, вернусь в зону СВО». Минеев отказался от миллионных гонораров
Промоутеры засыпали Владимира предложениями, но получили отказ.
01.06.2023 20:18
ММА
автор: Сергей Чиков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.