Союз ММА России Фёдора Емельяненко на краю пропасти. Всему виной смерть подростка

Когда тебе в голову летит пудовый кулак, думаешь только о том, как сохранить здоровье и спасти ту самую голову. Ведь в профессиональных ММА защита предусмотрена только для самых главных частей человеческого тела. И голова в этот перечень не входит. По ней мужчины и женщины молотят без зазрения совести – по полной программе. Совсем другое дело – дети и подростки. Для них предусмотрена специальная защита. Но ребятишки всё-равно страдают, а иногда – умирают в октагоне.

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Преступление и наказание

Именно такая страшная и трагическая история приключилась в начале июня в городе Белогорске Амурской области. Судья допустил к соревнованиям двух подростков без обязательных в таком случае полуоткрытых шлемов. Результатом этого стала гибель одного из юных спортсменов – он получил травму, несовместимую с жизнью. В отношении нарушившего технику безопасности сотрудника было возбуждено уголовное дело. А теперь подоспели последствия и для всего союза MMA. Решением министерства спорта РФ у организации была отозвана аккредитация сроком на три месяца. А это именно тот документ, который позволяет любым соревнованиям считаться видом спорта в нашей стране. После трагедии союз MMA спешно ужесточил условия допуска к турнирам. Но ложка, как известно, дорога к обеду.

Что дальше?

Теперь союзу MMA предстоит долгий и непростой путь к тому, чтобы решение о приостановке действия аккредитации было отменено через заявленные три месяца. А добиться этого будет очень непросто. Как правило, даже при менее серьёзных нарушениях, не касающихся гибели спортсменов, федерациям приходится выполнять целый ряд пунктов своеобразной дорожной карты для восстановления в правах. В этом же случае от руководства организации требуются чёткие гарантии того, что на всех соревнованиях под её эгидой будут строго и неукоснительно соблюдаться требования безопасности и регламент.

Источник фото: архив «Советского спорта»

Где найти такое количество квалифицированных судей для всех уголков страны, у которых, к тому же не будет права на ошибку – большой вопрос. И как эту проблему будут решать глава союза Фёдор Емельяненко и его подчинённые – пока не до конца ясно. Возможно, для восстановления статуса организации придётся частично пожертвовать массовостью и некоторыми направлениями развития вида спорта в нашей стране. Так или иначе, безопасность участников должна всегда находиться на первом месте – и какие-то оргвыводы руководству опального союза придётся делать в самое ближайшее время.